पैरों में दर्द होता है? इन 5 तरीकों से मिल सकता है आराम

ठंडे पानी से नहाने से भी पैरों के दर्द में राहत मिल सकती है। ठंडा पानी मांसपेशियों को शांत करता है और सूजन कम करता है।

इसके लिए एक बाल्टी में ठंडा पानी भरें और उसमें अपने दोनों पैरों को 5-10 मिनट तक डुबोएं। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा और आप ताजगी महसूस करेंगे।

यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं या भारी सामान उठाते हैं।