क्या आपके गहने वाकई में एंटी-टार्निश हैं? जानिए पता लगाने के 5 तरीके

जब भी आप एंटी-टार्निश गहने खरीदने जाएं तो उनके लेबल को ध्यान से देखें। कई बार दुकानदार बिना बताए ही नकली एंटी-टार्निश गहने बेच देते हैं, जो एक या 2 बार में ही खराब हो जाते हैं।

लेबल पर लिखा होता है कि गहने किस धातु से बने हैं। इसके अलावा लेबल पर यह भी लिखा होता है कि गहने कितनी देर तक अपनी चमक बनाए रख सकते हैं।

इस जानकारी से आप सही चुनाव कर पाएंगी।