क्या आपके गहने वाकई में एंटी-टार्निश हैं? जानिए पता लगाने के 5 तरीके
क्या है खबर?
आजकल बाजार में एंटी-टार्निश गहने काफी लोकप्रिय हो गए हैं। यह गहने खासतौर पर महिलाओं के बीच बहुत पसंद किए जाते हैं। एंटी-टार्निश का मतलब होता है कि ये जल्दी खराब नहीं होते और इनकी चमक बरकरार रहती है। हालांकि, क्या आप जानती हैं कि सच में आपके एंटी-टार्निश गहने असली हैं या नहीं? आइए आज के लेख में हम आपको इसका पता लगाने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं।
#1
खरीदारी से पहले लेबल देखें
जब भी आप एंटी-टार्निश गहने खरीदने जाएं तो उनके लेबल को ध्यान से देखें। कई बार दुकानदार बिना बताए ही नकली एंटी-टार्निश गहने बेच देते हैं, जो एक या 2 बार में ही खराब हो जाते हैं।
लेबल पर लिखा होता है कि गहने किस धातु से बने हैं। इसके अलावा लेबल पर यह भी लिखा होता है कि गहने कितनी देर तक अपनी चमक बनाए रख सकते हैं।
इस जानकारी से आप सही चुनाव कर पाएंगी।
#2
धातु की जांच करें
एंटी-टार्निश गहने आमतौर पर चांदी से बने होते हैं, जिनमें कुछ मात्रा में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। जब आप गहने खरीदें तो उनकी धातु की जांच करें।
अगर आपके गहने जल्दी काले पड़ जाते हैं या उनका रंग बदल जाता है तो समझ जाइए कि वे असली एंटी-टार्निश नहीं हैं।
असली एंटी-टार्निश गहने अपनी चमक बनाए रखते हैं और जल्दी खराब नहीं होते हैं। इन्हीं आप सालों-साल पहन सकते हैं।
#3
पानी से दूर रखें
अगर आप चाहती हैं कि आपके एंटी-टार्निश गहने लंबे समय तक नए जैसे दिखें तो उन्हें पानी से दूर रखें और गीला न होने दें।
साबुन, इत्र या किसी भी प्रकार के रसायन से बचाएं, क्योंकि ये चीजें आपके गहनों की चमक को खराब कर सकती हैं।
जब भी आप स्नान करें या किसी अन्य कार्य में रसायनों का उपयोग करें तब अपने एंटी-टार्निश गहनों को उतार लें, ताकि वे सुरक्षित रहें।
#4
साफ-सफाई का ध्यान रखें
अपने एंटी-टार्निश गहनों को साफ रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से साफ करें। गीले कपड़े से पोंछने से आपके गहनों पर जमी धूल-मिट्टी आसानी से हट जाएगी और उनकी चमक बनी रहेगी।
आप हल्के गर्म पानी में थोड़ा-सा खाने का सोडा मिलाकर उससे भी अपने गहनों को साफ कर सकती हैं। इससे उनकी चमक बरकरार रहेगी और वे जल्दी खराब नहीं होंगे।
इस तरह आप अपने एंटी-टार्निश गहनों को लंबे समय तक नए जैसे दिखा सकती हैं।
#5
विशेषज्ञ से जांच कराएं
अगर आपको अभी भी शक है कि आपके एंटी-टार्निश गहने असली हैं या नकली तो किसी विशेषज्ञ से जांच कराएं।
विशेषज्ञ आपके गहनों को अच्छे से जांचकर बता सकते हैं कि वे असली हैं या नकली। इससे आपको सही जानकारी मिलेगी और आप अपने गहनों को बेहतर तरीके से देखभाल कर पाएंगी।
इन तरीकों से आप आसानी से जान सकती हैं कि आपके एंटी-टार्निश गहने असली हैं या नकली।