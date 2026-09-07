रात को सोते समय ज्यादा सोचने की आदत है? आजमाएं ये 5 तरीके

गहरी सांस लेना एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है, जिससे आप रात को सोते समय ज्यादा सोचने की आदत को कम कर सकते हैं। बिस्तर पर लेटकर गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें। इससे आपका शरीर और मन दोनों शांत होंगे और नींद जल्दी आएगी।

गहरी सांस लेने से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जो दिमाग की गतिविधियों को कम करने में मदद करता है। यह तरीका आपको ताजगी का अनुभव कराएगा और बेहतर नींद देने में सहायक होगा।