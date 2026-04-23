परिवार के साथ करना है डिनर? ऐसे बनाएं स्वादिष्ट व्यंजन

डिनर परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय का एक अहम हिस्सा है। इस समय हम न केवल खाना खाते हैं, बल्कि एक-दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के पल भी साझा करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि डिनर में क्या बनाया जाए तो हम आपके लिए कुछ ऐसे व्यंजन लेकर आए हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि बनाने में भी आसान हैं। आइए इन व्यंजनों की विधि जानते हैं।

#1 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक ऐसा व्यंजन है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। इसे बनाने के लिए पनीर के टुकड़ों को दही और मसालों के मिश्रण में भिगोकर रखा जाता है और फिर उन्हें तंदूर या ओवन में पकाया जाता है। आप इसे सब्जियों के साथ परोस सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह आपके डिनर को खास बना देगा।

#2 दाल मखनी दाल मखनी उत्तर भारत की एक मशहूर डिश है, जिसे काले चनों और मक्खन से बनाया जाता है। यह मलाईदार और मसालेदार दाल न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए काले चनों को रातभर भिगोकर पकाया जाता है और फिर इसमें मक्खन, क्रीम और कई मसालों का उपयोग किया जाता है। यह डिश नान या चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है और आपके डिनर को खास बना देती है।

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#3 पकोड़े पकोड़े बारिश के मौसम में बनने वाले एक लोकप्रिय स्नैक हैं, जिन्हें बेसन और सब्जियों से बनाया जाता है। इसमें आलू, प्याज, पालक जैसी सब्जियों का उपयोग किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सब्जियों को बेसन के घोल में डुबोकर गर्म तेल में तला जाता है। यह कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसा जा सकता है। यह स्नैक आपके डिनर को मजेदार बना सकता है।

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#4 पुलाव पुलाव एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसमें चावल, सब्जियां और मसाले मिलाकर पकाया जाता है। इसे बनाने के लिए बासमती चावल सबसे अच्छे होते हैं। सब्जियों में गाजर, मटर, बीन्स आदि शामिल किए जा सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसे रायता या दही के साथ परोसना सबसे अच्छा रहता है। यह आपके डिनर को एक खास स्वाद दे सकता है।