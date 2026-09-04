नाश्ता करने के बाद थकान महसूस होती है? ये 5 खाद्य पदार्थ हो सकते हैं कारण
क्या है खबर?
सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा देने और दिन की शुरुआत करने में मदद करता है। हालांकि, अगर आप नाश्ते के बाद थकान महसूस करते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि आप कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, जो आपके शरीर को भारी बना रहे हैं। आइए जानते हैं कि नाश्ते में किन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपको थकान का सामना करना पड़ सकता है।
#1
सफेद ब्रेड
सफेद ब्रेड का सेवन करने से पाचन तंत्र पर बहुत दबाव पड़ता है, जिससे आपको सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है।
सफेद ब्रेड में फाइबर की मात्रा कम होती है और यह तेजी से पचती है, जिससे खून में शक्कर का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। इससे आपका शरीर अधिक इंसुलिन बनाने लगता है, जो आपको थकान का अनुभव करा सकता है।
इसके बजाय साबुत अनाज की ब्रेड का सेवन करें।
#2
परांठे
परांठे आमतौर पर घी या तेल में तले जाते हैं, जिससे इनमें अधिक कैलोरी और चर्बी होती है। इनका सेवन करने से आपका पाचन तंत्र भारी हो सकता है, जिससे आपको सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है।
इसके अलावा परांठों में फाइबर की मात्रा भी कम होती है, जो आपके खून में शक्कर के स्तर को अस्थिर कर सकती है।
इसके बजाय ओट्स या सूजी का हलवा बनाकर खाएं, जो सेहत के लिए बेहतर हो सकते हैं।
#3
चीनी युक्त अनाज
बच्चों के लिए बनाए गए चीनी युक्त अनाज भी नाश्ते के लिए सही विकल्प नहीं होते हैं।
इनमें अधिक मात्रा में शक्कर होती है, जो तुरंत ऊर्जा देती है, लेकिन बाद में खून में शक्कर का स्तर गिरने से थकान महसूस होती है।
इसके अलावा इन अनाजों में पोषण की कमी होती है और ये केवल कैलोरी बढ़ाते हैं। आप बच्चों को दलिया या सूजी का हलवा बनाकर खिला सकते हैं।
#4
ज्यादा तले आलू
आलू में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो ऊर्जा देने में मदद करते हैं, लेकिन अगर आलू ज्यादा तेल में तले जाते हैं तो उनमें चर्बी और कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है। इससे आपका पाचन तंत्र भारी हो सकता है, जिससे आपको सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है।
इसके अलावा ज्यादा तले आलू खाने से वजन बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में ही खाएं।
#5
ज्यादा मसालेदार चीजें
ज्यादा मसालेदार चीजें नाश्ते में शामिल करने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये पेट में जलन पैदा कर सकती हैं और पाचन क्रिया को प्रभावित करती हैं।
इसके अलावा ज्यादा मसालेदार चीजें खाने से एसिडिटी होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे आपको सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा मसालेदार चीजें खाने से पेट में दर्द भी हो सकता है।