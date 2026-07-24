चलते समय सांस फूलने लगती है? जानिए इसके कारण

वजन अधिक होना भी टहलते समय सांस फूलने का कारण हो सकता है। वजन अधिक होने के कारण शरीर के अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण सांस फूलने की समस्या हो सकती है।

इसके अलावा वजन अधिक होने के कारण शारीरिक गतिविधियों के दौरान अधिक थकान और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए अगर आपका वजन ज्यादा है तो रोजाना 30 मिनट तक टहलने की बजाय डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्यायाम करें।