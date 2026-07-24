चलते समय सांस फूलने लगती है? जानिए इसके कारण
क्या है खबर?
आजकल डॉक्टर हर किसी को रोजाना 30 मिनट तक टहलने की सलाह देते हैं। इससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत भी अच्छी रहती है। हालांकि, कुछ लोगों को टहलते समय सांस लेने में परेशानी होती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आपको इसके कारण जानने चाहिए क्योंकि ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। आइए सांस फूलने के कारण जानते हैं।
#1
दिल की समस्या
अगर टहलते समय सांस फूलने की समस्या होती है तो यह दिल की समस्या का संकेत हो सकता है।
दरअसल, दिल की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो सकती है क्योंकि दिल शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है।
इसके अलावा दिल की समस्या के कारण शारीरिक गतिविधियों के दौरान अधिक थकान और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से संपर्क कर जांच करवाना जरूरी है।
#2
खून की कमी
अगर शरीर में खून की कमी हो जाती है तो इससे शरीर के अन्य अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती।
इसका कारण खून की कमी जैसी समस्या हो सकती है। खून की कमी के कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। इससे शरीर के अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है।
इसके कारण टहलते समय सांस फूलने की समस्या हो सकती है।
#3
सांस की तकलीफ
अगर टहलते समय सांस फूलने की समस्या होती है तो यह सांस की तकलीफ का संकेत भी हो सकता है। यह एक पुरानी समस्या है, जो किसी भी उम्र में हो सकती है।
इस समस्या में वायुमार्ग संकुचन, सूजन और बलगम उत्पादन में वृद्धि के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है।
इसके अलावा वायुमार्ग में ऐंठन और सूजन के कारण शारीरिक गतिविधियों के दौरान अधिक थकान और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है।
#4
फेफड़ों की समस्या
अगर टहलते समय सांस फूलने की समस्या होती है तो इसका कारण फेफड़ों की समस्या भी हो सकती है।
फेफड़ों की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो सकती है क्योंकि फेफड़े शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं।
इसके अलावा फेफड़ों की समस्या के कारण शारीरिक गतिविधियों के दौरान अधिक थकान और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से संपर्क कर जांच करवाना जरूरी है।
#5
वजन अधिक होना
वजन अधिक होना भी टहलते समय सांस फूलने का कारण हो सकता है। वजन अधिक होने के कारण शरीर के अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण सांस फूलने की समस्या हो सकती है।
इसके अलावा वजन अधिक होने के कारण शारीरिक गतिविधियों के दौरान अधिक थकान और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए अगर आपका वजन ज्यादा है तो रोजाना 30 मिनट तक टहलने की बजाय डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्यायाम करें।