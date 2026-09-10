मुंह के स्वास्थ्य का जीवन पर प्रभाव

क्या आप मुंह की सेहत को सिर्फ दांतों तक सीमित समझते हैं? जानिए इसका प्रभाव

लेखन अंजली 06:42 pm Sep 10, 202606:42 pm

क्या है खबर?

मुंह की सेहत को अक्सर सिर्फ दांतों तक सीमित माना जाता है, लेकिन इसका असर हमारे पूरे शरीर और जीवनशैली पर पड़ता है। साफ और स्वस्थ दांत न केवल हमारी मुस्कान को आकर्षक बनाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा मुंह की सही देखभाल से कई बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। आइए जानते हैं कि मुंह की देखभाल हमारे जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर क्या असर डालती है।