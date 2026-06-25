ब्लश से जुड़ी गलतियां

रोजाना ब्लश लगाती हैं? ये 5 गलतियां करने से बचें

लेखन अंजली 07:53 pm Jun 25, 202607:53 pm

क्या है खबर?

अगर आप रोजाना मेकअप करती हैं तो यकीनन ब्लश लगाना पसंद करती होंगी। यह न केवल आपके गालों को एक खूबसूरत रंग देता है, बल्कि चेहरे को तरोताजा और चमकदार भी बनाता है। हालांकि, ब्लश लगाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां अक्सर अनजाने में हो जाती हैं, जिनसे आपके लुक पर असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।