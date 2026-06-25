रोजाना ब्लश लगाती हैं? ये 5 गलतियां करने से बचें
क्या है खबर?
अगर आप रोजाना मेकअप करती हैं तो यकीनन ब्लश लगाना पसंद करती होंगी। यह न केवल आपके गालों को एक खूबसूरत रंग देता है, बल्कि चेहरे को तरोताजा और चमकदार भी बनाता है। हालांकि, ब्लश लगाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां अक्सर अनजाने में हो जाती हैं, जिनसे आपके लुक पर असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।
#1
गलत रंग का चयन करना
ब्लश का रंग चुनते समय त्वचा की रंगत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी त्वचा की रंगत से विपरीत रंग का ब्लश चुनती हैं तो इससे आपका लुक अजीब लग सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपकी त्वचा की रंगत हल्की है तो गुलाबी या पीच रंग का ब्लश अच्छा रहेगा, वहीं गहरे रंग की त्वचा के लिए भूरे या गहरे गुलाबी रंग का ब्लश बेहतर हो सकता है।
#2
अधिक मात्रा में लगाना
ब्लश का उपयोग करते समय इसकी मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा ब्लश लगाने से चेहरा बनावटी लग सकता है। हमेशा थोड़ी मात्रा में ब्लश का उपयोग करें और धीरे-धीरे इसे फैलाएं ताकि यह प्राकृतिक लगे। इसके लिए पहले ब्रश पर थोड़ा सा ब्लश लें और फिर इसे गालों पर हल्के हाथों से लगाएं। इससे आपका चेहरा ताजगी भरा और निखरा हुआ दिखेगा।
#3
गलत ब्रश का चयन
ब्लश लगाते समय सही ब्रश का चयन करना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत ब्रश का उपयोग करेंगी तो ब्लश समान रूप से नहीं फैलता और आपका लुक बिगड़ जाता है। हमेशा मुलायम ब्रश का उपयोग करें, जो गालों पर ब्लश को आसानी से फैलाने में मदद करता है। इसके अलावा छोटे ब्रश से आप बारीक हिस्सों को सही तरीके से टारगेट कर सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी बेहतरीन लगेगा।
#4
चेहरे के गलत हिस्से पर लगाना
ब्लश लगाते समय इसे सही जगह पर लगाना बहुत अहम है। कई महिलाएं इसे गलत जगह पर लगाकर अपने चेहरे को बिगाड़ देती हैं। सही जगह पर ब्लश लगाने से आपके गाल उभरे हुए दिखते हैं और चेहरा ताजगी भरा लगता है। हमेशा हल्के हाथों से गालों पर ऊपर की ओर ब्लश लगाएं ताकि यह प्राकृतिक लगे और आपके चेहरे को एक सुंदर निखार मिले।
#5
सही तरीके से ब्लश फैलाना
ब्लश लगाते समय इसे सही तरीके से फैलाना भी जरूरी है। कई बार महिलाएं जल्दी-जल्दी में ब्लश फैलाकर छोड़ देती हैं, जिससे यह असमान दिखता है। हमेशा धीरे-धीरे और ध्यानपूर्वक ब्लश फैलाएं ताकि यह हर जगह बराबर दिखे। इसके लिए सबसे पहले ब्रश पर थोड़ी सी मात्रा में ब्लश लें, फिर इसे गालों पर हल्के हाथों से लगाएं। इससे आपका लुक और भी बेहतरीन लगेगा और आपका चेहरा ताजगी भरा दिखेगा।