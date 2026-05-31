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गोवा के इन शाकाहारी पारंपरिक व्यंजनों को एक बार जरूर आजमाएं, बेहतरीन होता है स्वाद
गोवा के शाकाहारी व्यंजन

गोवा के इन शाकाहारी पारंपरिक व्यंजनों को एक बार जरूर आजमाएं, बेहतरीन होता है स्वाद

लेखन सयाली
May 31, 2026
03:33 pm
क्या है खबर?

गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा-सा राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां के व्यंजनों में समुद्री भोजन का बोलबाला है, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए भी गोवा में बहुत कुछ है। गोवा के शाकाहारी व्यंजन ताजगी से भरे होते हैं और इनमें स्थानीय मसालों का अनोखा मेल होता है। आइए गोवा के कुछ शाकाहारी पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1

खटखटे

खटखटे एक पारंपरिक और पौष्टिक मिश्रित सब्जियों का स्टू है। इसमें कम से कम 5-21 मौसमी सब्जियां पड़ती हैं, जिनमें सहजन, शकरकंद और कच्चा केला आदि शामिल हैं। इसे नारियल के दूध की ग्रेवी में पकाया जाता है और इसमें तूर दाल भी शामिल की जाती है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें लाल मिर्च की चटनी और इमली भी मिलाई जाती हैं। इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं।

#2

मशरूम जाकुटी

गोवा की मशरूम जाकुटी एक समृद्ध और सुगंधित करी है, जिसमें मशरूम को नारियल आधारित गाढ़ी ग्रेवी में पकाया जाता है। इसमें भुना हुआ और कसा हुआ नारियल डाला जाता है। साथ ही धनिया, खसखस ​​और तारा अनीस जैसे मसालों को पीसकर पेस्ट बनाया जाता है। इसमें अक्सर इमली भी मिलाई जाती है। यह व्यंजन अपने गहरे भूरे रंग, मखमली बनावट और मिट्टी जैसे स्वाद के लिए जाना जाता है।

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#3

अलसंडे चो टोनक

अलसंदे चो टोनाक लाल लोबिया और नारियल से बना व्यंजन है। इसे गोवा में पारंपरिक ब्रेड पाओ के साथ खाया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर यह व्यंजन आमतौर पर गोवा के घरों में तैयार किया जाता है। इसमें भुने हुए नारियल, प्याज, धनिया और सूखी मिर्च जैसे मसालों का उपयोग किया जाता है। यह करी स्वादिष्ट होती है और इसमें हल्का खट्टापन होता है, जिसे अक्सर गुड़ और इमली से हासिल किया जाता है।

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#4

विंदालू

यह एक मसालेदार और तीखा व्यंजन है, जिसे आमतौर पर मांस से बनाया जाता है। हालांकि, शाकाहारी संस्करण में इसे आलू, टमाटर और मसालों से तैयार किया जाता है। इसमें सिरका, लहसुन और लाल मिर्च का उपयोग होता है, जो इसे खास स्वाद देते हैं। यह पकवान किसी भी खाने के साथ अच्छा लगता है और इसका स्वाद आपके मुंह में लाजवाब अनुभव देगा। यह व्यंजन गोवा की खासियतों में से एक है।

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