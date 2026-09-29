गर्मागर्म और कुरकुरी कचौड़ी के ये विकल्प एक बार जरूर आजमाएं
क्या है खबर?
कचौड़ी एक ऐसी स्नैक है, जो भारत में बहुत लोकप्रिय है। आमतौर पर इसे मसालेदार आलू की भरावन से बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कचौड़ी के कई अनोखे और स्वादिष्ट विकल्प भी होते हैं? इस लेख में हम आपको कचौड़ी के कुछ ऐसे अनोखे और स्वादिष्ट विकल्पों के बारे में बताएंगे, जो आपके स्नैक टाइम को और भी खास बना देंगे। इन विकल्पों को आजमाकर आप अपने घर में मेहमानों को भी खुश कर सकते हैं।
#1
राजस्थानी प्याज की कचौड़ी
राजस्थानी प्याज की कचौड़ी एक अनोखा विकल्प है, जिसमें प्याज की भरावन होती है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को बारीक काटकर उसमें मसाले मिलाए जाते हैं, फिर इस मिश्रण को मैदा या सूजी के आटे में भरकर तला जाता है। यह कचौड़ी बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे चटनी या दही के साथ परोसना एक बेहतरीन अनुभव है।
इस कचौड़ी का स्वाद आपके स्नैक टाइम को खास बना देगा।
#2
बनारसी मटर की कचौड़ी
बनारसी मटर की कचौड़ी उत्तर प्रदेश की एक खासियत है, जिसमें हरी मटर की भरावन होती है। इस मिश्रण में हरी मटर को मसालों के साथ भूनकर उसमें जीरा, धनिया और अदरक मिलाया जाता है। इस मिश्रण को मैदा के आटे में भरकर गोल गोल कचौड़ियां बनाई जाती हैं।
इन कचौड़ियों को गर्मागर्म परोसना सबसे अच्छा है ताकि उनका स्वाद बना रहे। इन्हें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जा सकता है।
#3
गुजराती दाल की कचौड़ी
गुजराती दाल की कचौड़ी एक मीठा स्वाद देने वाली स्नैक है, जिसमें मीठी दाल की भरावन होती है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को पीसकर उसमें गुड़, इलायची पाउडर और अन्य मसाले मिलाए जाते हैं, फिर इस मिश्रण को आटे में भरकर गोल गोल कचौड़ियां बनाई जाती हैं।
इन कचौड़ियों को गर्मागर्म परोसना सबसे अच्छा है ताकि उनका स्वाद बना रहे। यह कचौड़ी मिठास और मसालों का बेहतरीन मेल है।
#4
बंगाली आलू की कचौड़ी
बंगाली आलू की कचौड़ी एक स्वादिष्ट विकल्प है, जिसमें आलू की भरावन होती है।
इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसाले मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को आटे में भरकर गोल गोल कचौड़ियां बनाई जाती हैं।
इन्हें गर्मागर्म परोसना सबसे अच्छा है ताकि इनका स्वाद बना रहे। यह कचौड़ी बंगाली खाने का अनोखा स्वाद देती है, जो आपके स्नैक टाइम को खास बना देती है।