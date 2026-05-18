हरियाणा के इन 5 शाकाहारी व्यंजनों को एक बार जरूर आजमाएं, लाजवाब होता है स्वाद

हरियाणा का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। यहां के शाकाहारी व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। हरियाणवी खाने में देसी घी, दही और ताजे मसालों का उपयोग होता है, जो इसे खास बनाते हैं। यहां के लोग अपने खाने में ताजगी और साफ-सफाई का खास ध्यान रखते हैं। आइए आज हम आपको हरियाणा के कुछ ऐसे पारंपरिक शाकाहारी व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट हैं।

#1 बाजरे की खिचड़ी बाजरे की खिचड़ी हरियाणा का एक पारंपरिक खाना है। इसे बाजरे के आटे और दालों से बनाया जाता है। इस खिचड़ी को बनाने के लिए बाजरा, मूंग दाल, मसूर दाल और मसालों का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बाजरे का आटा और दालें मिलाकर पकाया जाता है, फिर इसमें देसी घी, जीरा, हींग और हरी मिर्च डालकर पकने दिया जाता है। यह खिचड़ी बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है।

#2 कढ़ी-चावल कढ़ी-चावल हरियाणा में बहुत ही लोकप्रिय खाना है। इसे बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार किया जाता है, जिसमें दही मिलाकर पकाया जाता है। इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अन्य मसाले डालकर इसे पकाया जाता है। कढ़ी को तैयार करने के बाद इसमें तड़का लगाया जाता है, जिसमें सरसों, जीरा, हींग और हरी मिर्च का उपयोग किया जाता है। इसमें बेसन से बने पकौड़े डाले जाते हैं और रोटी या चावल के साथ खाया जाता है।

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#3 चूरमा अगर आपको कुछ मीठा खाने का दिल करे तो हरियाणा में आप चूरमा का मजा ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तली हुई या तवे पर पकी हुई गेहूं की रोटियों को हाथों से कुचला जाता है। इसके बाद इसमें गर्मा-गर्म पिघला हुआ घी और चीनी मिला दी जाती है। इसे कई लोग दाल और चावल के साथ मिलाकर खाना भी पसंद करते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं।

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#4 साग-रोटी साग-रोटी हरियाणा के गांवों में बहुत ही पसंद किया जाने वाला व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सरसों या पालक की सब्जी बनाई जाती है, जिसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और मसालों का उपयोग होता है। इस सब्जी को धीरे-धीरे पकाया जाता है, ताकि उसका स्वाद बढ़िया आए। इसे पारंपरिक रूप से मक्के की रोटी के साथ परोसा जाता है। यह संयोजन न केवल पौष्टिक है, बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है।