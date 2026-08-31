बिजली के झटके से प्रभावित होने पर तुरंत करें ये 5 काम, होगा फायदा

सबसे पहले खुद को सुरक्षित करना जरूरी है। अगर आपको बिजली का झटका लगता है तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप खुद को सुरक्षित कर लें।

इसके लिए आप किसी सूखे लकड़ी या प्लास्टिक की चीज का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपको फिर से झटका न लगे।

इसके बाद बिजली की सप्लाई बंद कर दें या ब्रेकर को बंद करें ताकि आगे कोई दुर्घटना न हो। इससे आप खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं।