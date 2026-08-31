बिजली के झटके से प्रभावित होने पर तुरंत करें ये 5 काम, होगा फायदा
क्या है खबर?
बिजली का झटका एक गंभीर खतरा है और इससे होने वाले नुकसान तत्काल उपचार की मांग करते हैं। अगर आपको कभी बिजली का झटका लगता है तो आपको तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे अहम कदमों के बारे में बताएंगे, जो आपको बिजली के झटके लगने के बाद तुरंत उठाने चाहिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें और जल्द से जल्द ठीक हो सकें।
#1
खुद को करें सुरक्षित
सबसे पहले खुद को सुरक्षित करना जरूरी है। अगर आपको बिजली का झटका लगता है तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप खुद को सुरक्षित कर लें।
इसके लिए आप किसी सूखे लकड़ी या प्लास्टिक की चीज का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपको फिर से झटका न लगे।
इसके बाद बिजली की सप्लाई बंद कर दें या ब्रेकर को बंद करें ताकि आगे कोई दुर्घटना न हो। इससे आप खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#2
डॉक्टर से संपर्क करें
बिजली के झटके के बाद तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है।
भले ही आपको कोई चोट न लगी हो, फिर भी डॉक्टर से जांच कराने से यह पता चलता है कि आपके शरीर पर कोई अंदरूनी प्रभाव पड़ा है या नहीं। डॉक्टर आपकी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और जरूरी इलाज देंगे।
अगर आपके शरीर में झटका बहुत तेज था तो डॉक्टरी जांच अवश्य करवाएं ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते बचा जा सके।
#3
CPR का करें उपयोग
अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे और वह बेहोश हो जाए तो तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) देना जरूरी है। इसके लिए पहले व्यक्ति की सांसें चेक करें और अगर सांस नहीं ले रहा हो तो कृत्रिम श्वसन दें।
इसके बाद 30 बार सीने पर दबाव डालें, फिर मुंह से मुंह सांस दें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि व्यक्ति को होश न आ जाए या मदद न मिल जाए।
#4
जले हुए हिस्से की करें देखभाल
अगर बिजली के झटके से आपकी त्वचा जल गई हो तो जले हुए हिस्से को ठंडे पानी से धो लें और ऊपर बर्फ रगड़ें ताकि जलन कम हो सके।
इसके बाद किसी डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही इलाज मिल सके और संक्रमण का खतरा न रहे।
ध्यान रखें कि जले हुए हिस्से को किसी भी क्रीम या लोशन से न लगाएं। इससे बचें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इलाज करवाएं।
#5
मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें
बिजली का झटका लगने के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। इससे हमारा मतलब है कि अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को बिजली का झटका लगे तो उसके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
हो सकता है कि उस व्यक्ति को सदमा या तनाव महसूस हो रहा हो इसलिए उन्हें आराम दें और उनकी भावनाओं को समझें। उनकी मदद करें ताकि वे जल्द ही सामान्य स्थिति में आ सकें।