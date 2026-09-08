इमारत गिरने के बाद तुरंत करें ये 5 काम, जानें क्यों जरूरी है सतर्कता

अगर किसी इमारत के गिरने की खबर सुनें, तो वहां जाने से बचें। घटना स्थल के आसपास का इलाका असुरक्षित हो सकता है और वहां मलबा गिरने का खतरा बना रहता है।

इस स्थिति में खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखना सबसे अहम है। सुरक्षा के लिए कम से कम 500 फीट की दूरी बनाए रखें।

अगर आपके किसी जानने वाले का घर गिरा है तो घबराने की बजाय तुरंत स्थानीय प्रशासन या राहत दल को सूचित करें।