इमारत गिरने के बाद तुरंत करें ये 5 काम, जानें क्यों जरूरी है सतर्कता
क्या है खबर?
हाल ही में हुए कई हादसों ने हमें यह सिखाया है कि इमारत गिरने जैसी आपातकालीन स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है। ऐसी घटनाओं में घबराहट और जानकारी की कमी से नुकसान और बढ़ सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आइए इमारत गिरने के बाद तुरंत किए जाने वाले 5 जरूरी काम जानते हैं।
#1
घटना स्थल से दूर रहें
अगर किसी इमारत के गिरने की खबर सुनें, तो वहां जाने से बचें। घटना स्थल के आसपास का इलाका असुरक्षित हो सकता है और वहां मलबा गिरने का खतरा बना रहता है।
इस स्थिति में खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखना सबसे अहम है। सुरक्षा के लिए कम से कम 500 फीट की दूरी बनाए रखें।
अगर आपके किसी जानने वाले का घर गिरा है तो घबराने की बजाय तुरंत स्थानीय प्रशासन या राहत दल को सूचित करें।
#2
बचाव कार्य में बाधा न डालें
घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप बचाव दल के काम में रुकावट न बनें।
अगर आपको लगता है कि किसी को मदद की जरूरत है, तो अधिकारियों को इसकी जानकारी दें।
खुद से मलबा हटाने या किसी को निकालने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे आपकी और दूसरों की जान को खतरा हो सकता है। ध्यान रखें कि ऐसे काम केवल प्रशिक्षित लोग ही कर सकते हैं।
#3
मलबे के पास न जाएं
इमारत गिरने के बाद मलबा अस्थिर हो सकता है और किसी भी समय और गिर सकता है। इसलिए मलबे के पास जाने से बचें। वहां की जमीन कमजोर हो सकती है, जिससे फंसने या चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है।
अगर आपको लगता है कि किसी मलबे के नीचे लोग फंसे हो सकते हैं तो तुरंत राहत दल को सूचित करें। बिना सुरक्षा उपकरणों के मलबे के पास जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
#4
प्रशासन की बात मानें
ऐसी आपातकालीन स्थिति में अफवाहों से बचना बेहद जरूरी है। स्थानीय प्रशासन या राहत दल जो भी निर्देश दें, उनका पालन करें।
सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी खबरों पर ध्यान न दें। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी ही सही और भरोसेमंद होती है।
अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो सीधे उनसे संपर्क करें। अफवाहों पर ध्यान देने से स्थिति और खराब हो सकती है।
#5
जिम्मेदार लोगों के खिलाफ शिकायत करें
अगर इमारत गिरने की वजह निर्माण में लापरवाही है, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ शिकायत करना जरूरी है।
ऐसी घटनाएं अक्सर तब होती हैं जब निर्माण के दौरान सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जाता।
आप स्थानीय प्रशासन या संबंधित विभाग में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और दोषियों को सजा मिल सकेगी।