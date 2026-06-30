क्या सोया चंक्स में अंडों से ज्यादा प्रोटीन होता है? जानिए इस दावे की सच्चाई

दावा

क्या है दावे की सच्चाई?

राधा रमन दास ने कहा, "जहां 100 ग्राम अंडे में 13 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं 100 ग्राम सोया चंक्स में 52-54 ग्राम प्रोटीन होता है।" ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह दावा स्वास्थ्य विशेषज्ञों के हिसाब से कितना सही है। स्वास्थ्य संबंधी अध्ययनों के अनुसार, सोया चंक्स में प्रति 100 ग्राम अंडे की तुलना में ज्यादा प्रोटीन होता है। हालांकि, अंडों में प्रोटीन की गुणवत्ता बेहतर होती है, जो शरीर में ज्यादा अच्छे से अवशोषित होता है।