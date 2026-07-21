मानसून के दौरान न करें इन सामग्रियों का इस्तेमाल, बाल हो सकते हैं खराब
क्या है खबर?
मानसून में नमी का स्तर काफी बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में नमी वाली जगहों पर रहने वाले लोगों के बालों में काफी उलझनें होने लगती हैं। इसके अलावा मानसून के दौरान ज्यादा नमी के कारण बालों के विकास पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर आप मानसून के दौरान अपने बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन सामग्रियों का इस्तेमाल न करें।
#1
बायोटिन
बायोटिन एक जरूरी विटामिन है, जो बालों की सेहत के लिए अहम माना जाता है।
यह बालों को मजबूत और घना बनाने में मदद करता है, लेकिन मानसून के दौरान बायोटिन की गोलियों का सेवन करने से बाल अधिक तैलीले हो सकते हैं।
इसके अलावा यह पाचन पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसलिए मानसून के दौरान बालों में बायोटिन की गोलियों का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
#2
एलोवेरा
एलोवेरा भी बालों के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन मानसून के दौरान इसे भी सिर पर न लगाएं।
इसका कारण है कि एलोवेरा सिर पर जमी हुई धूल-मिट्टी को साफ करने में मदद कर सकता है, लेकिन मानसून में बालों पर एलोवेरा लगाने से सिर पर बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। इससे सिर तैलीय हो सकती है और बालों की बढ़त प्रभावित हो सकती है।
बेहतर होगा कि इस मौसम में एलोवेरा के बजाय अन्य प्राकृतिक उपाय अपनाएं।
#3
शहद
शहद का इस्तेमाल भी मानसून के दौरान नहीं करना चाहिए।
इसका कारण है कि शहद में मौजूद पोषक तत्व मानसून के कारण सिर पर होने वाली अतिरिक्त तैलीय परत के कारण बालों को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। इससे बालों की बढ़त भी प्रभावित हो सकती है।
इसके अलावा मानसून में शहद से बाल चिपचिपे हो सकते हैं और बालों में बदबू भी हो सकती है।
#4
जैतून का तेल
जैतून का तेल न केवल त्वचा बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। हालांकि, मानसून के दौरान जैतून के तेल का इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है।
इसका कारण है कि मानसून में जैतून के तेल का इस्तेमाल करने से सिर में पसीना हो सकता है, जिससे सिरदर्द और अन्य समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा मानसून में जैतून के तेल का इस्तेमाल करने से बालों में बदबू भी हो सकती है।