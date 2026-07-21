मानसून के दौरान न करें इन सामग्रियों का इस्तेमाल, बाल हो सकते हैं खराब

एलोवेरा भी बालों के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन मानसून के दौरान इसे भी सिर पर न लगाएं।

इसका कारण है कि एलोवेरा सिर पर जमी हुई धूल-मिट्टी को साफ करने में मदद कर सकता है, लेकिन मानसून में बालों पर एलोवेरा लगाने से सिर पर बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। इससे सिर तैलीय हो सकती है और बालों की बढ़त प्रभावित हो सकती है।

बेहतर होगा कि इस मौसम में एलोवेरा के बजाय अन्य प्राकृतिक उपाय अपनाएं।