इस्तेमाल की गई एल्युमिनियम फॉयल को न फेंके, ऐसे करें इसका इस्तेमाल

एल्युमिनियम फॉयल का उपयोग बागवानी में भी किया जा सकता है। आप इसे पौधों के चारों ओर रख सकते हैं ताकि कीड़े और कीट आपके पौधों को नुकसान न पहुंचा सकें।

यह कीटों को दूर रखने में मदद करता है और आपके पौधों को सुरक्षित रखता है।

इसके अलावा एल्युमिनियम फॉयल का उपयोग करके आप अपने पौधों को बेहतर तरीके से विकसित कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। यह एक आसान और असरदार तरीका है।