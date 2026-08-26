पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए संतरे के छिलके

घर के पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए फेंके न संतरे के छिलके, ऐसे करें इस्तेमाल

लेखन अंजली 03:39 pm Aug 26, 202603:39 pm

क्या है खबर?

घर के पौधे कीड़ों से प्रभावित हो जाएं तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ये कीड़े पौधों की पत्तियों, तनों और जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई लोग इस समस्या से निपटने के लिए संतरे के छिलकों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि संतरे के छिलके पौधों के लिए हानिकारक हो सकते हैं? आइए जानते हैं कि संतरे के छिलकों का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है।