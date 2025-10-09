त्योहारों पर न करें हेयर स्टाइलिंग से जुड़ी ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है लुक

त्योहारों पर हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और इसके लिए लोग तरह-तरह के कपड़े और हेयर स्टाइल पर ध्यान देते हैं। हालांकि, कई बार छोटी-छोटी गलतियां पूरे लुक को बिगाड़ सकती हैं। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है, बल्कि आप अपने खास दिन पर भी ठीक से तैयार नहीं हो पाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको त्योहारों के दौरान बचना चाहिए।

#1 बालों को धोना त्योहारों पर बाल धोना एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप अपने बालों को त्योहार के दिन धोते हैं तो वे ठीक से सेट नहीं हो पाते और आपका लुक खराब हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप त्योहार से एक दिन पहले अपने बालों को धो लें ताकि वे अच्छे से सूख जाएं और सेट हो सकें। इस तरह आप बिना किसी चिंता के पूरे दिन खूबसूरत दिख सकती हैं।

#2 हेयर स्टाइलिंग उत्पादों का अधिक उपयोग करना कई लोग अपने बालों को सेट करने के लिए कई हेयर स्टाइलिंग उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जेल, हेयर स्प्रे आदि। हालांकि, इनका अधिक उपयोग आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बाल सूखे हो सकते हैं और उनकी चमक भी चली जाती है। इसलिए इन उत्पादों का सीमित मात्रा में ही उपयोग करें और प्राकृतिक तरीकों से अपने बालों को सेट करने की कोशिश करें।

#3 गलत तरीके से कंघी करना बालों को कंघी करना आसान काम लगता है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से कंघी करते हैं तो इससे आपके बाल उलझ सकते हैं और उनका लुक खराब हो सकता है। हमेशा बालों को हल्के हाथों से कंघी करें और नीचे से ऊपर की ओर धीरे-धीरे करें। इससे आपके बाल उलझेंगे नहीं और उनका लुक भी बना रहेगा। इसके अलावा बालों को गीले अवस्था में कंघी करने से बचें क्योंकि इससे बाल कमजोर हो सकते हैं।

#4 नया हेयरस्टाइल अपनाना त्योहारों पर नया हेयरस्टाइल आजमाना अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपने पहले कभी वह स्टाइल नहीं अपनाया है तो उसे त्योहार वाले दिन न अपनाएं। इससे आपका पूरा लुक बिगड़ सकता है और आपको परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप पहले से ही उस हेयरस्टाइल को आजमाएं और देखें कि वह आप पर कैसा लगता है। अगर आपको वह स्टाइल पसंद आता है तो ही उसे त्योहार वाले दिन अपनाएं।