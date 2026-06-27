डिशवॉशर में बिल्कुल भी न डालें ये बर्तन, टूटने या खराब होने का रहता है डर
क्या है खबर?
आजकल कई लोग बर्तन धोने की मशीन का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसे डिशवॉशर कहते हैं। इससे बर्तन धोने में काफी आसानी होती है। हालांकि, इसमें कुछ बर्तनों को धोना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल, इस मशीन में इस्तेमाल होने वाले गर्म पानी और सख्त साबुन से कुछ बर्तन खराब हो सकते हैं। आइए आज हम उन 5 बर्तनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें इस मशीन में कभी नहीं डालना चाहिए।
#1
लकड़ी के बर्तन
लकड़ी के बर्तन कभी भी डिशवॉशर में न डालें। इसके कारण गर्म पानी और साबुन के प्रभाव से लकड़ी के बर्तन टूट सकते हैं या फिर इनमें दरारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा इस मशीन में लकड़ी के बर्तनों को धोने से उनकी चमक भी खराब हो सकती है। लकड़ी के बर्तनों को हाथ से धोना सबसे अच्छा होता है। इसके लिए पहले गर्म पानी और साबुन से धोएं, फिर उन्हें साफ पानी से धोकर सुखाएं।
#2
प्रेशर कुकर
प्रेशर कुकर को डिशवॉशर में बिल्कुल न डालें, क्योंकि इसके कारण कुकर का सिस्टम खराब हो सकता है। इसके अलावा इस मशीन में प्रेशर कुकर को धोने से इसका रंग भी खराब हो सकता है और यह जल्दी खराब हो सकता है। बेहतर होगा कि आप प्रेशर कुकर को हाथ से धोएं। इसके लिए पहले गर्म पानी और साबुन से धोएं, फिर इसे साफ पानी से धोकर सुखाएं। इससे आपका प्रेशर कुकर सुरक्षित रहेगा।
#3
चाकू और तेज धार वाले उपकरण
चाकू और तेज धार वाले उपकरणों को भी डिशवॉशर में नहीं डालना चाहिए। इस मशीन में धोने से इनकी धार कमजोर हो सकती है और इनका इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा इस मशीन में तेज धार वाले उपकरणों की धार कम हो जाती है और ये जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए, इन्हें हमेशा हाथ से धोना चाहिए। इससे इनकी धार बनी रहती है और इनका इस्तेमाल करना आसान होता है।
#4
तांबे के बर्तन
तांबे के बर्तन भी बर्तन धोने की मशीन में नहीं धोने चाहिए। इस मशीन के गर्म पानी और साबुन के प्रभाव से तांबे के बर्तन खराब हो सकते हैं और इनका रंग भी बिगड़ सकता है। इसके अलावा इस मशीन में तांबे के बर्तनों को धोने से इनमें जंग लग सकता है। बेहतर होगा कि आप तांबे के बर्तनों को हाथ से धोएं। इसके लिए पहले गर्म पानी और साबुन से धोएं, फिर इन्हें साफ पानी से धोकर सुखाएं।
#5
कांच के बर्तन
कांच के बर्तन भी डिशवॉशर में नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इनके टूटने या खराब होने की संभावना रहती है। इस मशीन के गर्म पानी और साबुन के प्रभाव से कांच के बर्तनों में दरारें पड़ सकती हैं या ये टूट सकते हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि आप कांच के बर्तनों को हाथ से ही धोएं। इसके लिए पहले गर्म पानी और साबुन से धोएं, फिर इन्हें साफ पानी से धोकर सुखाएं।