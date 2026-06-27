डिशवॉशर में बिल्कुल भी न डालें ये बर्तन, टूटने या खराब होने का रहता है डर

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तांबे के बर्तन

तांबे के बर्तन भी बर्तन धोने की मशीन में नहीं धोने चाहिए। इस मशीन के गर्म पानी और साबुन के प्रभाव से तांबे के बर्तन खराब हो सकते हैं और इनका रंग भी बिगड़ सकता है। इसके अलावा इस मशीन में तांबे के बर्तनों को धोने से इनमें जंग लग सकता है। बेहतर होगा कि आप तांबे के बर्तनों को हाथ से धोएं। इसके लिए पहले गर्म पानी और साबुन से धोएं, फिर इन्हें साफ पानी से धोकर सुखाएं।