कोलकाता जाकर इन स्ट्रीट फूड को न करें नजरअंदाज, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

कोलकाता भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। हालांकि, यहां के स्ट्रीट फूड भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनका स्वाद इतना लाजवाब है कि एक बार इनका स्वाद ले लिया तो बार-बार खाने का मन करेगा। आइए कोलकाता के कुछ प्रमुख स्ट्रीट फूड के बारे में जानते हैं, जिनका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।

#1 फुलकी फुलकी कोलकाता का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जो पकोड़े के आकार का होता है। इसे बनाने के लिए बेसन और आलू का इस्तेमाल किया जाता है। फुलकी को खाने में काफी कुरकुरा और स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन का घोल तैयार किया जाता है, फिर उसमें छोटे-छोटे आलू के टुकड़े डालकर गोल-गोल पकोड़े बनाए जाते हैं। इन पकोड़ों को गर्म तेल में डीप फ्राई किया जाता है।

#2 पान काकरा पान काकरा भी कोलकाता का एक मशहूर स्ट्रीट फूड है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। यह एक प्रकार का स्नैक है, जिसे चाय या कॉफी के साथ परोसा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैदे का आटा गूंधा जाता है, फिर उसमें मसाले मिलाए जाते हैं और छोटे-छोटे गोलाकार टुकड़े बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गर्म तेल में तलकर कुरकुरा बनाया जाता है। इसके बाद इन्हें गर्मागर्म परोसा जाता है।

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#3 छोछोनी छोछोनी कोलकाता का एक अनोखा स्ट्रीट फूड है, जो खासतौर पर गर्मियों में खाया जाता है। इसे बनाने के लिए कच्ची पपीता, ककड़ी और मूली आदि सब्जियों को बारीक काटकर नींबू रस, काले नमक और मसालों के साथ मिलाया जाता है। छोछोनी को ठंडा परोसा जाता है, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह डिश पेट को ठंडा रखने में मदद करती है और पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाती है।

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