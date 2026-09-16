त्योहारों के मौसम में त्वचा की देखभाल के दौरान न करें ये गलतियां
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही हर कोई अपने लुक को खास और आकर्षक बनाने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाता है, लेकिन त्योहारों के दौरान त्वचा की देखभाल करते समय कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे उनकी त्वचा बिगड़ सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचकर आप त्योहारों के दौरान अपनी त्वचा को स्वस्थ और खूबसूरत बनाए रख सकते हैं।
#1
ज्यादा रगड़ना
कई लोग यह मानते हैं कि त्वचा को रगड़ने से उसकी गंदगी और मृत कोशिकाएं साफ हो जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा रगड़ने से भी आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है।
इससे त्वचा की प्राकृतिक चमक कम हो सकती है, इसलिए त्वचा को रगड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह ज्यादा न हो। इसके अतिरिक्त हफ्ते में 2 बार ही रगड़ने का प्रयास करें।
#2
मेकअप न हटाना
त्योहारों के दौरान कई लोग मेकअप तो कर लेते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले उसे साफ करना भूल जाते हैं। इससे त्वचा पर मुंहासें, दाग-धब्बे और रंग का फर्क हो सकते हैं। इसलिए मेकअप करने के बाद त्वचा की सफाई करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए सबसे पहले मेकअप हटाने वाले उत्पाद का इस्तेमाल करें, फिर हल्के गर्म पानी से चेहरा धोएं। इसके बाद चेहरे पर हल्के हाथों से कपड़े से थपथपाएं।
#3
धूप से बचाव न करना
सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा को जलाने के साथ-साथ कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकती हैं, इसलिए सूरज के संपर्क में आने से पहले त्वचा पर धूप से बचाव करने वाली क्रीम जरूर लगाएं।
अगर आप सोच रहे हैं कि त्योहारों के दौरान आप ज्यादा समय घर में ही रहते हैं तो ऐसा सोचना गलत है। दरअसल, त्योहारों के दौरान घर में भी सूरज की रोशनी पहुंचती है।
#4
खान-पान का ध्यान न रखना
त्योहारों के दौरान कई लोग तरह-तरह के पकवानों का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन इनमें से कई पकवान तैलीय होते हैं, जिनका सेवन त्वचा को खराब कर सकता है।
दरअसल, तैलीय चीजों का सेवन त्वचा पर मुंहासें और दाग-धब्बे होने की संभावना बढ़ा सकता है। इसलिए त्योहारों के दौरान खान-पान का ध्यान रखना भी जरूरी है।
बेहतर होगा कि आप संतुलित खान-पान पर ज्यादा ध्यान दें।