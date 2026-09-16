त्योहारों के दौरान न करें त्वचा देखभाल से जुड़ी गलतियां

त्योहारों के मौसम में त्वचा की देखभाल के दौरान न करें ये गलतियां

लेखन अंजली 11:12 am Sep 16, 202611:12 am

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही हर कोई अपने लुक को खास और आकर्षक बनाने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाता है, लेकिन त्योहारों के दौरान त्वचा की देखभाल करते समय कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे उनकी त्वचा बिगड़ सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचकर आप त्योहारों के दौरान अपनी त्वचा को स्वस्थ और खूबसूरत बनाए रख सकते हैं।