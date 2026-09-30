सर्दियों में कपड़े धोते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसानदायक 

ज्यादा कपड़े मशीन में डालने से वे ठीक से धो नहीं पाते और उनमें गंदगी रह जाती है। इससे न केवल कपड़ों की सफाई प्रभावित होती है, बल्कि मशीन भी जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा मशीन को उसकी क्षमता के अनुसार ही भरें।

इसके अलावा अगर आप अधिक कपड़े मशीन में डालेंगे तो इससे कपड़ों पर साबुन के दाग भी पड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप मशीन में उसकी क्षमता के अनुसार ही कपड़े डालें।