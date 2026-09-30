सर्दियों में कपड़े धोते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसानदायक
क्या है खबर?
सर्दियों में कपड़े धोना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। ठंडे पानी में कपड़े धोने से लेकर उन्हें सही तरीके से सुखाने तक, कई ऐसी गलतियां होती हैं, जो हम अनजाने में कर देते हैं और इससे हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों में कपड़े धोते समय कई लोग कर देते हैं और इनसे बचना जरूरी है।
#1
ठंडे पानी में कपड़े धोना
ठंडे पानी में कपड़े धोना सर्दियों में बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर तरह के कपड़े ठंडे पानी में धोएं, जैसे ऊनी कपड़े ठंडे पानी में धोना ठीक है, वहीं सर्दियों में सूती और लिनन के कपड़े ठंडे पानी में धोने से उनमें सिलवटें आ सकती हैं।
इन कपड़ों को धोते समय हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें ताकि ये अच्छे से धुल जाएं और इन पर सिलवटें भी न आएं।
#2
अधिक साबुन का इस्तेमाल करना
ज्यादा साबुन का इस्तेमाल करने से न केवल आपके कपड़ों की गुणवत्ता खराब हो सकती है, बल्कि इससे मशीन भी साफ नहीं हो पाती है।
इसके अलावा इससे कपड़ों पर साबुन के दाग भी पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा सही मात्रा में साबुन का इस्तेमाल करें।
इसके लिए साबुन के पैकेट पर लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसी अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। इससे आपके कपड़े साफ भी होंगे और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी।
#3
मशीन में अधिक कपड़े भरना
ज्यादा कपड़े मशीन में डालने से वे ठीक से धो नहीं पाते और उनमें गंदगी रह जाती है। इससे न केवल कपड़ों की सफाई प्रभावित होती है, बल्कि मशीन भी जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा मशीन को उसकी क्षमता के अनुसार ही भरें।
इसके अलावा अगर आप अधिक कपड़े मशीन में डालेंगे तो इससे कपड़ों पर साबुन के दाग भी पड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप मशीन में उसकी क्षमता के अनुसार ही कपड़े डालें।
#4
कपड़ों को सुखाने के लिए धूप में रखना
सर्दियों में कपड़ों को सूखाने के लिए धूप में रखना अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन कुछ कपड़े जैसे कि वूलन और सूती के कपड़े धूप में रखने से खराब हो सकते हैं।
इन कपड़ों को सूखाने के लिए किसी हवादार जगह पर लटका दें ताकि ये अच्छे से सूख जाएं।
इसके अलावा सर्दियों में गीले कपड़ों को सुखाने के लिए अलमारी का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे अलमारी में गंध आने लगती है।
#5
कपड़ों को ठीक से स्टोर न करना
सर्दियों में कपड़े धोने के बाद उन्हें सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी है।
अगर आप गीले कपड़े अलमारी में रख देंगे तो इससे उनमें नमी बनी रहती है, जो फफूंदी लगने का कारण बन सकती है। इसलिए गीले कपड़ों को सूखाने के बाद ही अलमारी में रखें।
इसके अलावा ऊनी और वुलन के कपड़ों को प्लास्टिक बैग्स में न रखें बल्कि उन्हें सूती कपड़े में लपेटकर स्टोर करें। इससे ये खराब नहीं होंगे।