दवाई लेते समय न करें ये 5 गलतियां, बन सकती हैं स्वास्थ्य के लिए खतरा
क्या है खबर?
दवाईयों का सेवन कई बीमारियों का इलाज करने में जरूरी होता है। हालांकि, दवाई लेते समय कुछ गलतियां आम हैं, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो दवाई लेते समय लोग अक्सर कर देते हैं और इनसे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इन गलतियों को जानकर आप अपने दवाई सेवन को सही तरीके से कर सकते हैं।
#1
डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना
दवा लेने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। खुद से दवा लेना खतरनाक हो सकता है।
कई लोग बिना डॉक्टरी सलाह के ही दवाएं ले लेते हैं, जिससे उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता और उनकी समस्या बढ़ जाती है।
डॉक्टर की सलाह लेने से आपको सही दवा और मात्रा का पता चलता है, जिससे आपकी समस्या जल्दी ठीक होती है और स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता।
#2
दवा की मात्रा का ध्यान न रखना
दवा की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी भी ज्यादा या कम मात्रा में दवा न लें।
ज्यादा दवा लेने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, जबकि कम मात्रा लेने से बीमारी ठीक होने में समय लग सकता है।
इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा लें और उसकी बताई हुई मात्रा का पालन करें। इससे आप जल्दी ठीक होंगे और किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से बच सकेंगे।
#3
समय पर दवा न लेना
दवा लेने का समय बहुत अहम होता है। अगर आप समय पर दवा नहीं लेते तो उसका असर कम हो जाता है या नहीं भी होता।
नियमित अंतराल पर दवा लेने से ही आपको पूरा फायदा मिलता है और आपकी बीमारी जल्दी ठीक होती है। इसलिए कभी भी दवा लेने में लापरवाही न करें और डॉक्टर द्वारा बताई गई समय सारणी का पालन करें।
इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
#4
खाली पेट दवा लेना
खाली पेट दवा लेना भी एक बड़ी गलती हो सकती है।
कुछ दवाएं खाली पेट लेने से पेट दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हमेशा डॉक्टर द्वारा बताई गई विधि और समय अनुसार ही दवा लें।
खाली पेट दवा लेने से पेट पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे आपको असुविधा हो सकती है।
इसके अलावा कुछ दवाएं खाने के साथ ही लेनी चाहिए ताकि उनका असर सही तरीके से हो सके।
#5
बिना डॉक्टर के बताए दवा बंद करना
बिना डॉक्टर के बताए दवा बंद करना भी गलत है। अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या ठीक हो गई है तो डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह अनुसार ही दवा बंद करें।
खुद से दवा बंद करने से आपकी समस्या फिर से बढ़ सकती है या नए लक्षण सामने आ सकते हैं।
सही इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है ताकि आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो सके।