दवाई लेते समय न करें ये 5 गलतियां, बन सकती हैं स्वास्थ्य के लिए खतरा

दवा की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी भी ज्यादा या कम मात्रा में दवा न लें।

ज्यादा दवा लेने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, जबकि कम मात्रा लेने से बीमारी ठीक होने में समय लग सकता है।

इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा लें और उसकी बताई हुई मात्रा का पालन करें। इससे आप जल्दी ठीक होंगे और किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से बच सकेंगे।