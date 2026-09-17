पतझड़ के मौसम में त्वचा की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
पतझड़ का मौसम त्वचा के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होता है। इस दौरान तापमान में गिरावट और हवा में बढ़ती धूल-मिट्टी के कण त्वचा को प्रभावित कर सकते हैं। अक्सर लोग इन बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं और वही गलतियां दोहराते रहते हैं, जिससे उनकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे त्वचा की देखभाल करते समय बचना चाहिए।
#1
एक्सफोलिएट करने का तरीका गलत होना
पतझड़ के मौसम में त्वचा की देखभाल करते समय एक्सफोलिएट एक जरूरी कदम होता है, लेकिन इसे करते समय कई लोग कुछ गलतियां कर देते हैं।
उदाहरण के लिए, कई लोग त्वचा को ज्यादा रगड़कर एक्सफोलिएट करते हैं, जिससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।
बेहतर होगा कि आप हल्के हाथों से त्वचा को साफ करें और इसके लिए प्राकृतिक स्क्रब का इस्तेमाल करें, जो त्वचा को नुकसान न पहुंचाएं।
#2
मॉइस्चराइज करने में न करें लापरवाही
पतझड़ के मौसम में त्वचा को नमी देना बहुत जरूरी है।
कई लोग इस मौसम में मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। चाहे आपकी त्वचा तैलीय हो या सूखी, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करें।
ऐसा करने से त्वचा में नमी बनी रहती है और वह स्वस्थ और चमकदार दिखती है।
#3
सूरज की किरणों से खुद को रखें सुरक्षित
सूर्य की हानिकारक किरणें हर मौसम में त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, फिर चाहे मौसम कोई भी हो। इसलिए सूरज की किरणों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा धूप से बचाव करने वाली क्रीम लगाएं।
यह सिर्फ गर्मियों में ही जरूरी नहीं होती, बल्कि पतझड़ में भी इसका इस्तेमाल उतना ही अहम है। जब भी आप बाहर जाएं तो अपने चेहरे, हाथों और पैरों पर अच्छी मात्रा में धूप से बचाव करने वाली क्रीम लगाएं।
#4
ज्यादा मेकअप करना है गलत
पतझड़ के मौसम में ज्यादा मेकअप करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इस मौसम में पसीना कम आता है, लेकिन त्वचा की नमी खो जाती है और रूखापन का खतरा बढ़ जाता है।
ऐसे में भारी मेकअप करने की बजाय हल्का मेकअप करें और कोशिश करें कि त्वचा को हवा लगने का मौका मिले। इससे त्वचा स्वस्थ रहेगी और उसमें निखार भी बना रहेगा।
इसके अलावा प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल करें।
#5
गुनगुने पानी का करें उपयोग
गर्म पानी से स्नान करने की आदत छोड़ दें क्योंकि इससे त्वचा का प्राकृतिक तेल निकल जाता है और रूखापन बढ़ जाता है।
इसके अलावा त्वचा में जलन और खुजली भी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप गुनगुने पानी से स्नान करें। इससे त्वचा साफ भी हो जाएगी और रूखी भी नहीं होगी।
इसके साथ ही त्वचा में नमी भी बनी रहेगी, जिससे वह स्वस्थ और चमकदार दिखेगी।