पतझड़ के मौसम में त्वचा की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां

सूर्य की हानिकारक किरणें हर मौसम में त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, फिर चाहे मौसम कोई भी हो। इसलिए सूरज की किरणों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा धूप से बचाव करने वाली क्रीम लगाएं।

यह सिर्फ गर्मियों में ही जरूरी नहीं होती, बल्कि पतझड़ में भी इसका इस्तेमाल उतना ही अहम है। जब भी आप बाहर जाएं तो अपने चेहरे, हाथों और पैरों पर अच्छी मात्रा में धूप से बचाव करने वाली क्रीम लगाएं।