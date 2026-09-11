मैनीक्योर के तुरंत बाद न करें ये 5 गलतियां, नाखून दिखेंगे बेहतरीन
क्या है खबर?
मैनीक्योर नाखूनों को साफ और सुंदर बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है। हालांकि, कई महिलाएं मैनीक्योर के तुरंत बाद कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिनसे नाखून खराब हो सकते हैं। इन गलतियों से नाखूनों की चमक कम हो सकती है या फिर वे टूट सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपके नाखून लंबे समय तक खूबसूरत और मजबूत बने रहें।
#1
गीले हाथों से काम करना
मैनीक्योर के बाद गीले हाथों से कोई भी काम करना नाखूनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
गीले हाथों से काम करने पर साबुन या सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान नाखूनों की चमक को खराब कर सकते हैं। इससे नाखून कमजोर हो सकते हैं।
बेहतर होगा कि आप मैनीक्योर के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह सुखा लें और फिर किसी भी काम को करें। इससे नाखून लंबे समय तक सुंदर और मजबूत बने रहेंगे।
#2
तेज़ रसायन वाले सामान का इस्तेमाल
मैनीक्योर के तुरंत बाद तेज़ रसायन वाले सामान जैसे कपड़े धोने का साबुन या घर की सफाई का कोई भी सामान इस्तेमाल करने से बचें।
ये चीजें नाखूनों को कमजोर कर सकती हैं और उनकी चमक को खत्म कर सकती हैं।
अगर आपको इनका इस्तेमाल करना ही पड़े तो पहले अपने हाथों पर दस्ताने पहन लें। यह आपके नाखूनों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा और उनकी सुंदरता भी बनी रहेगी।
#3
तुरंत बाहर जाना
मैनीक्योर के तुरंत बाद बाहर जाने से बचें, खासकर अगर मौसम ठंडा हो, हवा तेज़ हो या बारिश हो रही हो।
बाहर की धूल-मिट्टी या पानी नाखूनों पर असर डाल सकते हैं और उनकी चमक फीकी कर सकते हैं।
बेहतर होगा कि आप घर पर ही रहें और नाखूनों को अच्छे से सूखने का समय दें।
अगर बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो अपने हाथों को किसी कपड़े या दस्ताने से ढक लें ताकि आपके नाखून सुरक्षित रहें।
#4
नाखूनों को ढककर रखना
मैनीक्योर के तुरंत बाद नाखूनों को ढककर रखने से बचें, जैसे कि दस्ताने पहनना या किसी भी चीज़ को जोर से पकड़ना। इससे नाखूनों पर दबाव पड़ सकता है और उनकी चमक फीकी पड़ सकती है।
नाखूनों को खुला रखें ताकि उन्हें हवा लग सके और वे अच्छे से सूख जाएं। यह आदत आपके नाखूनों को मजबूत और चमकदार बनाए रखने में मदद करेगी।
#5
नाखूनों पर तुरंत कुछ लगाना
मैनीक्योर के तुरंत बाद नाखूनों पर कोई भी चीज़ जैसे नेल पॉलिश या क्रीम न लगाएं। इससे नाखूनों की सतह खराब हो सकती है और उनकी चमक कम हो सकती है।
बेहतर होगा कि आप नाखूनों को कुछ समय तक आराम दें ताकि वे पूरी तरह से सूख सकें और उनकी मजबूती बनी रहे।
इन आदतों को अपनाकर आप अपने नाखूनों को लंबे समय तक सुंदर और स्वस्थ बनाए रख सकती हैं।