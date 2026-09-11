मैनीक्योर के तुरंत बाद न करें ये 5 गलतियां, नाखून दिखेंगे बेहतरीन

मैनीक्योर के तुरंत बाद बाहर जाने से बचें, खासकर अगर मौसम ठंडा हो, हवा तेज़ हो या बारिश हो रही हो।

बाहर की धूल-मिट्टी या पानी नाखूनों पर असर डाल सकते हैं और उनकी चमक फीकी कर सकते हैं।

बेहतर होगा कि आप घर पर ही रहें और नाखूनों को अच्छे से सूखने का समय दें।

अगर बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो अपने हाथों को किसी कपड़े या दस्ताने से ढक लें ताकि आपके नाखून सुरक्षित रहें।