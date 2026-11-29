रसोई में खाना बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, पोषक तत्वों पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव
क्या है खबर?
रसोई घर का दिल होती है और यहां हम अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में कुछ गलतियां ऐसी भी हो जाती हैं, जो खाने के पोषक तत्वों को कम कर सकती हैं। इन गलतियों से न केवल भोजन का स्वाद प्रभावित हो सकता है, बल्कि इससे हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में जानते हैं।
#1
सब्जियों को ज्यादा देर तक उबालना
सब्जियों को ज्यादा देर तक उबालने से उनमें मौजूद जरूरी तत्व कम हो जाते हैं, खासकर विटामिन-C और विटामिन-A, जो हमारी सेहत के लिए बेहद अहम हैं। इसलिए सब्जियों को हमेशा कम से कम समय में पकाना चाहिए।
बेहतर होगा कि आप सब्जियों को भाप में पकाएं या फिर उन्हें जल्दी से पैन में हल्का सा भून लें। इससे उनकी पौष्टिकता बरकरार रहेगी और वे स्वादिष्ट भी लगेंगी।
#2
नमक डालने का तरीका गलत होना
खाने में नमक डालने का तरीका भी बहुत जरूरी होता है।
अगर आप शुरुआत में ही नमक डाल देते हैं तो यह खाने को सुखा सकता है और इसके पोषक तत्व भी कम हो सकते हैं। इसलिए खाना पकाते समय बीच में एक बार नमक डालें ताकि वह अच्छी तरह से मिल जाए।
इससे खाने का स्वाद भी बेहतर होगा और इसके पोषक तत्व भी सुरक्षित रहेंगे।
#3
सब्जियों को धोने का तरीका गलत होना
सब्जियों को धोने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। कई लोग सब्जियों को सिर्फ पानी से धो लेते हैं, लेकिन इससे उनमें मौजूद कीटाणु पूरी तरह से नहीं हटते।
बेहतर होगा कि आप सब्जियों को पहले पानी से धोएं फिर उन पर थोड़ा नमक छिड़कें और कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें।
इसके बाद उन्हें फिर से पानी से धो लें। इससे न केवल सब्जियां साफ रहेंगी बल्कि उनकी ताजगी भी बनी रहेगी।
#4
खाना पकाते समय तेल का सही उपयोग न करना
खाना पकाने के लिए तेल का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है।
अगर आप ज्यादा तेल डालते हैं तो खाना तैलीय हो जाएगा, जिससे पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। वहीं बहुत कम तेल डालने पर भी खाने का स्वाद बिगड़ सकता है।
इसलिए हमेशा मध्यम मात्रा में ही तेल डालें ताकि खाना स्वादिष्ट भी लगे और सेहतमंद भी रहे। इस तरह आप अपने परिवार को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकेंगे।
#5
बर्तन का चयन गलत होना
खाना पकाने के लिए सही बर्तन का चयन करना भी बहुत जरूरी है। लोहे या तांबे के बर्तनों में खाना पकाने से शरीर में लोहे या तांबे की मात्रा बढ़ सकती है, जो कि हानिकारक हो सकता है।
इसके अलावा प्लास्टिक वाले बर्तनों में गर्म खाने का सेवन भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए स्टेनलेस स्टील या कच्चा लोहे जैसे सही प्रकार के बर्तनों का उपयोग करें।