सार्वजनिक परिवहन में भूल से भी न करें ये 5 गलतियां, पड़ सकता है भारी

सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो न केवल उनके लिए बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी परेशानी का कारण बन सकती हैं। चाहे वह मेट्रो हो, बस या ट्रेन, हर जगह कुछ शिष्टाचार का पालन करना जरूरी है। इस लेख में हम आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपकी यात्रा सुगम और आरामदायक हो।

#1 फोन पर ऊंची आवाज में बातें करना सार्वजनिक परिवहन में फोन पर बातें करते समय अपनी आवाज को नियंत्रित रखें। ऊंची आवाज में बातें करना न केवल अन्य यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, बल्कि इससे आपकी छवि पर भी गलत असर पड़ सकता है। कोशिश करें कि फोन पर बातें करते समय आपकी आवाज सामान्य रहे ताकि आसपास के लोग असुविधा महसूस न करें और आपकी बातचीत भी बिना किसी रुकावट के हो सके।

#2 सीट पर पैर फैलाना सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय अपनी सीट पर पैर फैलाना एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे न केवल आपकी यात्रा असुविधाजनक हो सकती है, बल्कि अन्य यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है। चाहे मेट्रो हो या बस, हमेशा अपनी सीट पर सही तरीके से बैठें और दूसरों की जगह का सम्मान करें। इससे सभी यात्रियों को आरामदायक अनुभव मिलेगा और आपस में समझदारी बनी रहेगी। इस छोटे से नियम का पालन करके यात्रा को सुगम बनाएं।

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#3 खाने-पीने की चीजें लाना सार्वजनिक परिवहन में खाने-पीने की चीजें लाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। चाहे वह चिप्स हों, जूस या कोई अन्य खाद्य पदार्थ, इनका सेवन करते समय ध्यान रखें कि वे आसपास के लोगों के लिए असुविधा न बनें। खाने-पीने की चीजें लाने से आपकी यात्रा आरामदायक हो सकती है, लेकिन इन्हें खाते समय सावधानी बरतें ताकि अन्य यात्रियों को कोई परेशानी न हो। इस तरह आप अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं।

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#4 सीट छोड़कर जल्दी करना कभी भी अपनी सीट छोड़कर जल्दी करने की गलती न करें। अगर आपकी मंजिल आ गई है तो शांति से अपनी सीट छोड़ें और दरवाजे की तरफ बढ़ें। दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश न करें क्योंकि इससे न केवल आपका सामान गिर सकता है बल्कि अन्य यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है। इस तरह की गलती करने से बचें ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे।