होंठ फट जाएं तो भूल से भी न करें ये 5 गलतियां, बढ़ सकती है परेशानी

फटे होंठों की समस्या किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन सर्दियों में इनकी समस्या बढ़ जाती है। इसका कारण है कि इस मौसम में हवा में नमी कम होती है, जिससे होंठों में सूखापन आ जाता है। सूखे होंठ फटने के साथ-साथ दर्द और जलन का कारण भी बन सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो फटे होंठों की समस्या को बढ़ा सकते हैं।

#1 पानी कम पीना पानी कम पीना फटे होंठों की समस्या को बढ़ा सकता है। यह शरीर में नमी की कमी का कारण बनता है, जिससे होंठ सूख जाते हैं और फटने लगते हैं। इसलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। इससे न केवल आपके शरीर को तरलता मिलती है, बल्कि होंठों को भी नमी मिलती है। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और ताजगी महसूस होगी।

#2 लार लगाना भी है गलत अक्सर लोग फटे होंठों पर बार-बार लार लगाते हैं, जिससे तुरंत राहत मिलती है। हालांकि, यह एक बड़ी गलती है क्योंकि लार के सूखने से होंठ और भी ज्यादा सूखे हो जाते हैं और फटने लगते हैं। इसके बजाय होंठों पर कोई नमी देने वाला बाम लगाएं, जो उन्हें नमी प्रदान करे और सूखने से बचाए। इससे आपके होंठ लंबे समय तक नमी बने रहेंगे और फटने की समस्या कम होगी, जिससे आपके होंठ स्वस्थ और सुंदर दिखेंगे।

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#3 होंठों को चाटना होंठों को बार-बार चाटना भी एक सामान्य आदत होती है, जो फटे होंठों की समस्या को बढ़ा सकती है। इससे होंठों की त्वचा और भी पतली हो जाती है और फटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी होंठों में सूखापन या जलन महसूस हो, तब उन पर बाम लगाएं और उन्हें चाटने से बचें। इससे आपके होंठ लंबे समय तक नमी बने रहेंगे और फटने की समस्या कम होगी।

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#4 धूप में निकलना धूप में निकलना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन सीधे सूरज की किरणों से होंठ झुलस सकते हैं, जिससे उनमें जलन और दर्द हो सकता है, खासकर अगर आप बिना किसी सुरक्षा के धूप में निकलते हैं तो यह समस्या बढ़ सकती है। इसलिए जब भी धूप में बाहर जाएं तो अपने होंठों पर किसी सुरक्षा देने वाले बाम का इस्तेमाल करें ताकि वे सूरज की किरणों से सुरक्षित रहें।