त्योहारों के दौरान न करें ये 5 खरीदारी से जुड़ी गलतियां, बजट को होगा नुकसान
क्या है खबर?
त्योहारों के मौसम में खरीदारी करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां करने से आपका बजट बिगड़ सकता है। इस समय बाजारों में भारी छूटें और आकर्षक ऑफर आते हैं, जो हमें लुभाते हैं और हम अनजाने में जरूरत से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि त्योहारों के मौसम में आपका बजट न बिगड़े।
#1
बिना योजना के खरीदारी करना
बिना योजना के खरीदारी करना सबसे बड़ी गलती है। त्योहारों के दौरान कई बार हम बिना सोचे-समझे चीजें खरीद लेते हैं, जो हमारी जरूरत नहीं होतीं। इससे न केवल हमारा बजट बिगड़ता है, बल्कि हमें बाद में पछतावा भी होता है।
इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही तय कर लें कि आपको क्या-क्या खरीदना है और कितने बजट में। इससे आपकी खरीदारी व्यवस्थित रहेगी और अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकेगा।
#2
सूची बनाना न भूलें
खरीदारी करने से पहले एक सूची बनाना बहुत जरूरी होता है। सूची बनाने से आपको पता चलता है कि आपको क्या-क्या खरीदना है और किस-किस चीज की कितनी जरूरत है।
इसके अलावा सूची बनाने से आप अनावश्यक चीजें खरीदने से बच सकते हैं और आपका बजट भी सही बना रहता है। इससे आपकी खरीदारी व्यवस्थित रहती है और आपको अपने पैसे की पूरी कीमत मिलती है।
इस तरह आप बिना किसी परेशानी के अपनी खरीदारी पूरी कर सकते हैं।
#3
ऑनलाइन खरीदारी का अधिक उपयोग करना
ऑनलाइन खरीदारी सुविधाजनक हो सकती है, लेकिन इसका अधिक उपयोग करने से भी आपका बजट बिगड़ सकता है, खासकर त्योहारों के दौरान जब कई वेबसाइट्स पर भारी छूटें और ऑफर आते हैं तो हम लुभावने प्रस्तावों में फंसकर जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेते हैं।
इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधानी बरतें और केवल वही चीजें खरीदें जिनकी आपको सचमुच जरूरत हो। इसके अलावा दुकानों पर जाकर सामान खरीदने से आपको बेहतर समझ आ सकती है।
#4
क्रेडिट कार्ड का अधिक उपयोग करना
क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन त्योहारों के दौरान इसका अधिक उपयोग करने से आपका बजट बिगड़ सकता है।
जब हम क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं तो हमें तुरंत भुगतान नहीं करना पड़ता, जिससे हम अनजाने में ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप नकद या डेबिट कार्ड से खरीदारी करें ताकि आपको बाद में ब्याज और कर्ज चुकाने की चिंता न हो।
#5
खरीदारी का समय तय करें
त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ बहुत ज्यादा होती है, जिससे खरीदारी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप समय तय करके ही बाजार जाएं और भीड़भाड़ वाले समय से बचें।
सुबह-सुबह या शाम को कम भीड़भाड़ वाले समय पर खरीदारी करना अच्छा रहता है।
इस तरह इन 5 गलतियों से बचकर आप त्योहारों के मौसम में सही तरीके से खरीदारी कर सकते हैं और अपने बजट को संतुलित रख सकते हैं।