रात को सोने से पहले न करें ये गलतियां

रात को सोने से पहले न करें ये 5 गलतियां, दांतों के लिए हैं नुकसानदायक

लेखन अंजली 04:32 pm Jun 26, 202604:32 pm

क्या है खबर?

दांतों की देखभाल के लिए दिन और रात दोनों ही समय अहम होते हैं। रात के समय दांतों की देखभाल करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिनभर हमारे मुंह में कीटाणु और खाने के कण जमा हो जाते हैं। हालांकि, कई लोग रात के समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो दांतों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी आदतें बताते हैं, जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।