रात को सोने से पहले न करें ये 5 गलतियां, दांतों के लिए हैं नुकसानदायक
क्या है खबर?
दांतों की देखभाल के लिए दिन और रात दोनों ही समय अहम होते हैं। रात के समय दांतों की देखभाल करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिनभर हमारे मुंह में कीटाणु और खाने के कण जमा हो जाते हैं। हालांकि, कई लोग रात के समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो दांतों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी आदतें बताते हैं, जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
#1
सोने से पहले ब्रश न करना
सोने से पहले ब्रश न करना एक बड़ी गलती है। दिनभर का खाना खाने के बाद मुंह में खाने के कण और कीटाणु इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें रात में ब्रश करके ही साफ करना चाहिए। इससे दांतों में कीड़ा लगने का खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा सोने से पहले ब्रश करने से मुंह का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और दांतों में दर्द और सड़न की संभावना भी कम हो जाती है।
#2
फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का उपयोग न करना
फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट दांतों की सड़न और कीड़ा लगने को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसलिए सोने से पहले ब्रश करते समय फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का उपयोग जरूर करें। फ्लोराइड टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड दांतों के इनेमल को मजबूत बनाता है और दांतों को सड़न से बचाता है। इसके अलावा फ्लोराइड दांतों की बाहरी परत को फिर से मजबूत करने में भी मदद कर सकता है, जिससे दांतों में कीड़ा लगने का खतरा कम हो जाता है।
#3
ब्रश के बाद पानी पीना
शायद आप इस बात से अनजान हों, लेकिन ब्रश करने के बाद पानी पीने से मुंह में मौजूद फ्लोराइड खत्म हो जाता है। दरअसल, ब्रश करने के बाद फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से मुंह में पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि इसे थूक देना चाहिए। इसके बाद कम से कम 30 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से फ्लोराइड का असर कम हो जाता है और दांतों पर उसका प्रभाव नहीं रहता।
#4
रात में मीठी चीजें खाना
रात में मीठी चीजें खाने से भी दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। ' दरअसल, जब आप रात में मीठी चीजें खाते हैं तो ये लंबे समय तक मुंह में रहती हैं और इससे दांतों में कीड़ा लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रात के समय मीठी चीजें खाने से बचें। अगर आपको भूख लगे तो फल खाएं। यह आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा पानी या दूध पिएं।
#5
दांतों की सफाई के बाद मुंह धोना
दांतों की सफाई के बाद मुंह को धोना सही नहीं है। इससे दांतों पर लगे फ्लोराइड का असर कम हो जाता है और उनकी सुरक्षा नहीं होती। इसलिए सोने से पहले ब्रश करने के बाद मुंह को न धोएं। इसके अलावा सोने से पहले ब्रश करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से फ्लोराइड का असर कम हो जाता है और दांतों पर उसका प्रभाव नहीं रहता।