त्योहारों से पहले न करें ये 5 गलतियां, खराब हो सकता है जश्न का माहौल
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही हर कोई खुश हो जाता है। इस दौरान परिवार के साथ समय बिताने के साथ-साथ तरह-तरह की तैयारियां भी की जाती हैं। हालांकि, त्योहारों से पहले की जाने वाली कुछ गलतियां आपके पूरे मौसम को खराब कर सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप इन गलतियों से बचें ताकि त्योहारों के दौरान आप और आपका परिवार न सिर्फ खुश, बल्कि तरोताजा महसूस करें। आइए आज हम आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं।
#1
घर की सफाई न करना
त्योहारों के मौसम में घर की सफाई करना बेहद जरूरी होता है क्योंकि यह न केवल घर के माहौल को बेहतर बनाता है, बल्कि इससे सदस्यों के बीच सकारात्मक ऊर्जा का आदान-प्रदान भी होता है।
इसलिए त्योहारों से पहले 2-3 दिन घर की सफाई जरूर करें।
इसके लिए पहले घर के सभी कमरों की सफाई करें और फिर बारी-बारी से रसोई, स्नानघर और बालकनी आदि की सफाई करें।
#2
खाने-पीने में लापरवाही
त्योहारों के दौरान घर में तरह-तरह के स्वादिष्ट पकवानों की तैयारियां होना आम बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज कर दें।
बेहतर होगा कि आप त्योहारों से पहले कुछ दिनों तक अपने खाने-पीने पर खास ध्यान दें।
इसके लिए ताजे फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। साथ ही तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं और फास्ट फूड आदि से दूरी बना लें। इस तरह आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।
#3
कपड़ों का सही चुनाव न करना
त्योहारों के मौसम में कपड़े चुनते समय ध्यान रखें कि वे आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी हों। अगर आप पारंपरिक कपड़ों को चुन रहे हैं तो उनके साथ हल्के गहने पहनें, जो आपके लुक को खास बना दें।
इसके अतिरिक्त अगर आप वेस्टर्न कपड़े चुन रहे हैं तो ध्यान रखें कि वे ज्यादा ढीले न हों। साथ ही किसी ऐसी डिजाइन का चुनाव करें, जो आपको आरामदायक और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करवाएं।
#4
सुबह जल्दी न उठना
त्योहारों के मौसम में देर से उठने का मन भले ही करें, लेकिन सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, खासतौर से दिवाली के दिन जल्दी उठकर स्नान करें और फिर घर के लक्ष्मी स्थल की सफाई करके वहां देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें।
इसके बाद घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन करें। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है।
#5
मेहमानों का स्वागत ठीक से न करना
त्योहारों का मौसम मेहमानों के स्वागत के लिए भी जाना जाता है। इसलिए अगर इस बार आपके घर पर मेहमान आ रहे हैं तो उनका अच्छे से स्वागत करें।
इसके लिए पहले से ही तैयार रहें और उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करें।
इसके बाद उन्हें बैठाएं और उनके साथ थोड़ी बातचीत करें। इससे मेहमान खुद को खुश महसूस करेंगे और आपके घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा।