किसी बड़े कार्यक्रम से पहले न करें ये 5 गलतियां, बालों को हो सकता है नुकसान

बालों के उपकरण जैसे कि स्ट्रेटनर, कर्लर या ब्लो ड्रायर आदि का उपयोग कम करें क्योंकि ये उपकरण आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

अगर आपको इनका इस्तेमाल करना ही पड़े तो पहले गर्मी से बचाने वाले स्प्रे का उपयोग करें ताकि आपके बाल सुरक्षित रहें।

इसके अलावा इन उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले बालों को अच्छे से तैयार करें और सही तापमान पर सेट करें ताकि आपके बालों को कम से कम नुकसान पहुंचे।