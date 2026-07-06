एयरपोर्ट पर भूल से भी न करें ये 5 गलतियां, यात्रा बन जाएगी आरामदायक

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बोर्डिंग गेट का पता लगाना

बोर्डिंग गेट का पता लगाना एयरपोर्ट पर एक अहम कदम है। कई बार लोग अपनी उड़ान का बोर्डिंग गेट ढूंढने में समय बर्बाद कर देते हैं जिससे उन्हें तनाव हो सकता है। इसलिए जब भी आप एयरपोर्ट पहुंचें तो सबसे पहले अपने बोर्डिंग गेट का पता लगाएं और वहां बैठें। इससे आपका समय बचेगा और आप आराम से अपनी उड़ान का इंतजार कर सकेंगे। इसके अलावा बोर्डिंग गेट के आसपास की सुविधाओं का भी उपयोग कर सकते हैं।