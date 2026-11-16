दांतों पर ब्रेसेस लगाने के बाद न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
दांतों पर ब्रेसेस लगवाने से न केवल आपके दांत सुंदर दिखते हैं, बल्कि इससे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। हालांकि, कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे उनका इलाज लंबा हो सकता है। इन गलतियों के कारण ब्रेसेस की देखभाल सही तरीके से नहीं हो पाती और दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको 5 सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो ब्रेसेस के साथ न करना ही बेहतर है।
#1
ब्रेसेस को साफ न रखना
ब्रेसेस के साथ सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग इसे साफ रखने में लापरवाही बरतते हैं। ब्रेसेस के साथ खाना चिपक जाता है, जिससे कीटाणु पनप सकते हैं और दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसलिए ब्रेसेस को साफ रखना बहुत जरूरी है। अपने दंत चिकित्सक द्वारा बताए गए तरीके से ब्रेसेस की सफाई करें और नियमित रूप से ब्रश करें। इसके अलावा धागे का इस्तेमाल भी करें।
#2
डॉक्टर की सलाह के बिना खुद ही बदलाव करना
कई लोग डॉक्टर की सलाह लिए बिना ही अपने ब्रेसेस में बदलाव कर देते हैं, जैसे कि तार को ढीला करना या खुद से जगह बनाना।
ऐसा करने से आपके दांतों को नुकसान हो सकता है और आपकी स्थिति बिगड़ सकती है।
हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पर भरोसा करें और किसी भी तरह का बदलाव करने से बचें। डॉक्टर ने जो भी निर्देश दिए हों, उनका पालन करें ताकि आपका इलाज सही तरीके से हो सके।
#3
कड़ी चीजें खाना
ब्रेसेस वाले लोग कड़ी चीजें खाने से बचें क्योंकि इससे ब्रेसेस पर दबाव पड़ सकता है और वे टूट भी सकते हैं।
इसके अलावा कड़ी चीजें खाने से ब्रेसेस में फंस सकती हैं, जिससे कीटाणु पनप सकते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने ब्रेसेस को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी चीजें खाने से परहेज करें और डॉक्टर द्वारा सुझाए गए आहार का पालन करें।
#4
गलत तरीके से खाना चबाना
गलत तरीके से खाना चबाना ब्रेसेस के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे ब्रेसेस पर असमान दबाव पड़ता है, जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक खाना चबाएं ताकि आपका ब्रेसेस सुरक्षित रहे।
इसके अलावा गलत तरीके से खाने से बचें ताकि आपके दांतों को कोई नुकसान न पहुंचे। सही तरीके से खाने से न केवल आपका ब्रेसेस सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे।
#5
डॉक्टर की नियमित जांच न कराना
ब्रेसेस लगवाने के बाद भी नियमित रूप से डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है ताकि किसी भी तरह की समस्या समय रहते पता चल सके।
कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आगे चलकर बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
इन गलतियों से बचकर आप अपने ब्रेसेस को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने दांतों को स्वस्थ बना सकते हैं। सही देखभाल करके आप अपने इलाज को सफल बना सकते हैं।