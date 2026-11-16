दांतों पर ब्रेसेस लगाने के बाद न करें ये गलतियां

दांतों पर ब्रेसेस लगाने के बाद न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान

लेखन अंजली 09:55 am Nov 16, 202609:55 am

क्या है खबर?

दांतों पर ब्रेसेस लगवाने से न केवल आपके दांत सुंदर दिखते हैं, बल्कि इससे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। हालांकि, कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे उनका इलाज लंबा हो सकता है। इन गलतियों के कारण ब्रेसेस की देखभाल सही तरीके से नहीं हो पाती और दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको 5 सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो ब्रेसेस के साथ न करना ही बेहतर है।