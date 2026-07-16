स्टेनलेस स्टील बर्तनों को साफ करने के लिए न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
स्टेनलेस स्टील की चीजें जैसे कि रसोई के उपकरण, सिंक या अन्य सामान, आधुनिक घरों में काफी लोकप्रिय हो गए हैं। इनकी चमक और मजबूती इन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है। हालांकि, इन्हें साफ करने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जो इनकी चमक को खराब कर सकती हैं। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे स्टेनलेस स्टील के सामान की चमक खराब हो सकती है।
#1
ब्लीच का इस्तेमाल करना
ब्लीच एक बहुत ही ताकतवर रसायन है, जो कई तरह की सफाई में काम आता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील पर इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है। इससे न केवल आपकी चीजें खराब हो सकती हैं, बल्कि उनका रंग भी निकल सकता है।
ब्लीच से स्टेनलेस स्टील की सतह पर दाग पड़ सकते हैं और उसकी चमक भी खो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ब्लीच की बजाय अन्य प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करें।
#2
कठोर क्लीनर का उपयोग करना
कठोर क्लीनर जैसे कि एंटीसेप्टिक या बर्तन धोने के पाउडर का उपयोग भी स्टेनलेस स्टील पर नहीं करना चाहिए।
ये क्लीनर आपकी चीजों की सतह को खरोंच सकते हैं और उनकी चमक को कम कर सकते हैं।
इसके बजाय आप हल्के साबुन और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इससे आपकी चीजें साफ रहेंगी और उनकी चमक भी बरकरार रहेगी।
इस तरह आप अपने स्टेनलेस स्टील के सामानों को लंबे समय तक नया जैसा बना सकते हैं।
#3
स्क्रबर का उपयोग करना
स्क्रबर का उपयोग करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह आपकी स्टेनलेस स्टील की चीजों की सतह को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर अगर स्क्रबर बहुत कठोर हो या उसमें धातु की तार हो तो वह आपकी चीजों पर खरोंच छोड़ सकता है।
इसके बजाय मुलायम कपड़े या स्पंज का उपयोग करें ताकि आपकी चीजें सुरक्षित रहें और उनकी चमक भी बरकरार रहे।
इस तरह आप स्टेनलेस स्टील के सामानों को लंबे समय तक नया जैसा बना सकते हैं।
#4
गर्म पानी का उपयोग करना
गर्म पानी से सफाई करना कई बार सही होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील पर इसे इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
बहुत ज्यादा गर्म पानी आपकी चीजों को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर अगर वह अचानक ठंडे पानी में डाला जाए। इससे आपकी चीजें मुड़ सकती हैं या उनका आकार बिगड़ सकता है।
बेहतर होगा कि आप हल्के गर्म पानी का ही उपयोग करें ताकि आपकी चीजें सुरक्षित रहें।
#5
धूप में सुखाना
धूप में अपने स्टेनलेस स्टील की चीजें सुखाना अच्छा लगता होगा, लेकिन यह भी एक गलती हो सकती है।
धूप सीधे तौर पर आपकी चीजों पर पड़ने से उनकी चमक कम हो सकती है और कभी-कभी धातु तक गर्म हो जाती है, जिससे जलन हो सकती है।
इसलिए बेहतर होगा कि आप इन्हें हवा में सुखाएं या किसी छायादार जगह पर रखें ताकि वे सुरक्षित रहें और उनकी चमक भी बरकरार रहे।