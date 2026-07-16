स्टेनलेस स्टील बर्तनों को साफ करने के लिए न करें ये 5 गलतियां 

स्क्रबर का उपयोग करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह आपकी स्टेनलेस स्टील की चीजों की सतह को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर अगर स्क्रबर बहुत कठोर हो या उसमें धातु की तार हो तो वह आपकी चीजों पर खरोंच छोड़ सकता है।

इसके बजाय मुलायम कपड़े या स्पंज का उपयोग करें ताकि आपकी चीजें सुरक्षित रहें और उनकी चमक भी बरकरार रहे।

इस तरह आप स्टेनलेस स्टील के सामानों को लंबे समय तक नया जैसा बना सकते हैं।