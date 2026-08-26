शादी से पहले न करें त्वचा और बालों से जुड़ी ये गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
किसी भी दुल्हन के लिए उसकी शादी का दिन बहुत खास होता है। इस दिन पर हर लड़की चाहती है कि वह सबसे सुंदर दिखे और सभी की नजरें उस पर टिकी रहें। इसके लिए कई लड़कियां ब्यूटी पार्लर की मदद लेती हैं और नई-नई चीजें आजमाती हैं। हालांकि, शादी से ठीक पहले नई चीजें आजमाना सही नहीं होता क्योंकि इनसे त्वचा और बालों पर बुरा असर पड़ सकता है।
#1
नई क्रीम या फेसवॉश का इस्तेमाल न करें
शादी से एक हफ्ते पहले नई क्रीम या फेसवॉश का इस्तेमाल करने से बचें। इससे आपकी त्वचा को नया दिखाने की बजाय नुकसान पहुंच सकता है।
नई क्रीम या फेसवॉश में मौजूद रसायनों से आपकी त्वचा पर एलर्जी या दाने हो सकते हैं।
इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी पुरानी और आजमाई हुई क्रीम या फेसवॉश का ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी त्वचा बिना किसी परेशानी के तैयार हो सके।
#2
फेशियल करने से बचें
शादी से एक हफ्ते पहले फेशियल कराने से भी बचना चाहिए। फेशियल कराने से त्वचा साफ तो होती है, लेकिन इसके साथ कई बार मुंहासे या सूजन की समस्या भी हो जाती है, जो आपके चेहरे की चमक छीन लेती है।
इसलिए बेहतर होगा कि आप शादी से पहले सिर्फ हल्की स्क्रबिंग और मॉइस्चराइजर का ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी त्वचा साफ रहे और किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
#3
बालों का रंग बदलने से बचें
अगर आप शादी से पहले बालों का रंग बदलने का सोच रही हैं तो ऐसा करने से बचें।
नया बालों का रंग कराने पर बालों में रूखापन आ सकता है या फिर बाल टूट सकते हैं। इसके अलावा नया रंग आपके चेहरे के साथ मेल भी नहीं खा सकता।
इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही बालों का रंग करवाएं ताकि शादी वाले दिन आपके बाल खूबसूरत दिखें।
#4
वैक्सिंग करवाने का सही समय चुनें
वैक्सिंग कराने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप शादी से ठीक एक दिन पहले वैक्सिंग कराती हैं तो आपके हाथ-पैर लाल हो सकते हैं या फिर जलन हो सकती है, जिससे आपका लुक बिगड़ सकता है।
इसलिए बेहतर होगा कि आप शादी से 2-3 दिन पहले ही वैक्सिंग करा लें ताकि आपकी त्वचा आराम से तैयार हो सके और बिना किसी समस्या के निखरी हुई दिखे।
#5
मेकअप ट्रायल जरूर लें
शादी वाले दिन मेकअप ट्रायल जरूर लें। कई लड़कियां शादी के दिन अचानक मेकअप करवाती हैं, जिससे उन्हें एलर्जी हो सकती है या फिर उनकी त्वचा खराब दिख सकती है।
इसलिए शादी वाले दिन से पहले मेकअप ट्रायल जरूर लें और देखें कि कौन-सा मेकअप आपके चेहरे पर अच्छा लगेगा।
इस तरह आप बिना किसी परेशानी और समस्या के अपनी शादी के दिन सबसे खूबसूरत दिख सकती हैं।