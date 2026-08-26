शादी से पहले न करें सौंदर्य से जुड़ी ये गलती

शादी से पहले न करें त्वचा और बालों से जुड़ी ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

लेखन अंजली 03:11 pm Aug 26, 202603:11 pm

क्या है खबर?

किसी भी दुल्हन के लिए उसकी शादी का दिन बहुत खास होता है। इस दिन पर हर लड़की चाहती है कि वह सबसे सुंदर दिखे और सभी की नजरें उस पर टिकी रहें। इसके लिए कई लड़कियां ब्यूटी पार्लर की मदद लेती हैं और नई-नई चीजें आजमाती हैं। हालांकि, शादी से ठीक पहले नई चीजें आजमाना सही नहीं होता क्योंकि इनसे त्वचा और बालों पर बुरा असर पड़ सकता है।