कैरी ऑन बैग में न रखें ये चीजें

हवाई यात्रा के दौरान कैरी ऑन बैग में न रखें ये चीजें, बढ़ सकती है मुसीबत

लेखन सयाली 04:50 pm Jul 07, 202604:50 pm

क्या है खबर?

हवाई यात्रा के दौरान कैरी ऑन बैग में सामान रखकर ले जाना सुविधाजनक होता है। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें क्या रखना सही है और क्या नहीं? कैरी ऑन बैग में कुछ चीजें रखना तो सुरक्षित होता है, वहीं कुछ चीजें नियमों के खिलाफ होती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सामानों के बारे में बताएंगे, जिन्हें कैरी ऑन बैग में नहीं रखना चाहिए, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे।