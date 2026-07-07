हवाई यात्रा के दौरान कैरी ऑन बैग में न रखें ये चीजें, बढ़ सकती है मुसीबत

हवाई यात्रा के दौरान कैरी ऑन बैग में न रखें ये चीजें, बढ़ सकती है मुसीबत
क्या है खबर?
हवाई यात्रा के दौरान कैरी ऑन बैग में सामान रखकर ले जाना सुविधाजनक होता है। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें क्या रखना सही है और क्या नहीं? कैरी ऑन बैग में कुछ चीजें रखना तो सुरक्षित होता है, वहीं कुछ चीजें नियमों के खिलाफ होती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सामानों के बारे में बताएंगे, जिन्हें कैरी ऑन बैग में नहीं रखना चाहिए, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे।
#1
तरल पदार्थ
हवाई यात्रा के दौरान कैरी ऑन बैग में तरल पदार्थ रखना अक्सर मना होता है। इसका कारण यह है कि तरल पदार्थ बड़े पैमाने पर फैल सकते हैं और अन्य यात्रियों के सामान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपको किसी कारणवश तरल पदार्थ साथ ले जाना है तो उसे 100 मिलीलीटर से कम मात्रा में और सील बंद डिब्बे में रखें। इसके अलावा तरल पदार्थ को पारदर्शी प्लास्टिक बैग में रखें।
#2
धारदार चीजें
हवाई यात्रा के दौरान धारदार चीजों, जैसे चाकू, कैंची और ब्लेड आदि को कैरी ऑन बैग में रखना मना होता है। इनसे न केवल आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आपको किसी कारणवश इनकी जरूरत पड़ती है तो इन्हें चेक-इन बैग में रखें। इससे वे सुरक्षित रहेंगे और आपकी यात्रा भी आरामदायक रहेगी। कोशिश करें कि आप इन चीजों को न ही ले जाएं।
#3
विस्फोटक चीजें
विस्फोटक चीजें, जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर और पेट्रोल आदि को कैरी ऑन बैग में रखना पूरी तरह से मना होता है। ये सामान विमान की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं और इन्हें किसी भी स्थिति में कैरी ऑन बैग में नहीं रखा जाना चाहिए। भले ही आपको इनकी कितनी भी जरूरत क्यों न हो, आप इन्हें चेक इन वाले बैग में भी रखकर फ्लाइट से नहीं ले जा सकते।
#4
आत्मरक्षा की चीजें
कई महिलाएं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने पर्स या बैग में हमेशा आत्मरक्षा की चीजें जरूर रखती हैं। हालांकि, जब आप फ्लाइट में जाने वाली हों तो इन्हें घर पर ही छोड़कर आना बेहतर होगा। पैसेंजर केबिन में पेपर स्प्रे, आंसू गैस, स्टन गन और इसी तरह के आत्मरक्षा के सामान ले जाना मना होता है। अगर आपको किसी कारण इन्हें ले जाना भी पड़े तो चेक इन लगेज में रखने का सोचें।