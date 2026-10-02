बेड के नीचे न रखें ये चीजें

बेड के नीचे न रखें ये 5 चीजें, हो सकती है समस्याएं

लेखन अंजली 02:53 pm Oct 02, 202602:53 pm

क्या है खबर?

आमतौर पर लोग बेड के नीचे की खाली जगह का इस्तेमाल अतिरिक्त सामान रखने के लिए कर देते हैं। हालांकि, यह आदत आपके स्वास्थ्य और घर के माहौल पर बुरा असर डाल सकती है। बेड के नीचे की जगह अक्सर गंदगी और कीटाणुओं का अड्डा बन जाती है, जिससे बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि बेड के नीचे क्या-क्या नहीं रखना चाहिए ताकि आपका बेड साफ-सुथरा रहे और आप स्वस्थ रह सकें।