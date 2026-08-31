रसोई गैस सिलेंडर के पास न रखें ये चीजें

रसोई गैस सिलेंडर के पास न रखें ये चीजें, हो सकता है बड़ा नुकसान

लेखन अंजली 04:00 pm Aug 31, 202604:00 pm

क्या है खबर?

रसोई में गैस सिलेंडर का उपयोग आम है, लेकिन इसके पास कुछ चीजें रखना खतरनाक हो सकता है। अगर आप गैस सिलेंडर को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि, अगर आप रसोई में गैस सिलेंडर के पास कुछ ऐसी चीजें रखते हैं तो इससे आग लगने या अन्य खतरों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि गैस सिलेंडर के पास किन-किन चीजों को नहीं रखना चाहिए।