रसोई गैस सिलेंडर के पास न रखें ये चीजें, हो सकता है बड़ा नुकसान
क्या है खबर?
रसोई में गैस सिलेंडर का उपयोग आम है, लेकिन इसके पास कुछ चीजें रखना खतरनाक हो सकता है। अगर आप गैस सिलेंडर को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि, अगर आप रसोई में गैस सिलेंडर के पास कुछ ऐसी चीजें रखते हैं तो इससे आग लगने या अन्य खतरों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि गैस सिलेंडर के पास किन-किन चीजों को नहीं रखना चाहिए।
#1
आग पकड़ने वाले पदार्थ रखें दूर
गैस सिलेंडर के पास कभी भी आग पकड़ने वाले पदार्थ नहीं रखने चाहिए जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेल पॉलिश रिमूवर आदि। ये पदार्थ आग लगने पर तेजी से फैल सकते हैं और बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं।
अगर आपके पास ऐसी कोई बोतलें हों तो उन्हें गैस सिलेंडर से दूर ही रखें और किसी सुरक्षित जगह पर रखें।
इसके अलावा गैस सिलेंडर के पास लकड़ी, कागज या अन्य आग पकड़ने वाली चीजें भी न रखें।
#2
केमिकल वाली चीजें न रखें
गैस सिलेंडर के पास केमिकल वाली चीजें रखना भी खतरनाक हो सकता है। इनमें सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले तरल पदार्थ, कीटनाशक और अन्य केमिकल शामिल हैं। ये चीजें गैस सिलेंडर के पास रखने से धमाका या आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इन चीजों को गैस सिलेंडर से दूर ही रखें।
अगर आपको इनका इस्तेमाल करना हो तो पहले गैस सिलेंडर बंद कर दें और फिर इनका उपयोग करें।
#3
भारी सामान न रखें
गैस सिलेंडर के पास भारी सामान रखना भी सही नहीं है क्योंकि इससे सिलेंडर दब सकता है और गैस रिसने की संभावना बढ़ जाती है।
भारी सामान जैसे बर्तन, अनाज या अन्य कोई भी भारी चीजें गैस सिलेंडर के पास न रखें।
इससे न केवल गैस सिलेंडर खराब हो सकता है बल्कि आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा गैस सिलेंडर को खुली जगह पर रखें और उसके आसपास हल्की चीजें ही रखें।
#4
बिजली के उपकरण भी हैं नुकसानदायक
गैस सिलेंडर के पास बिजली के उपकरण रखना भी खतरनाक हो सकता है जैसे कि पंखा, हीटर आदि। इन उपकरणों से निकलने वाली गर्मी या चिंगारी आग का कारण बन सकती है इसलिए इन्हें भी गैस सिलेंडर के पास न रखें।
अगर कभी भी गैस सिलेंडर में रिसाव हो जाए तो सबसे पहले गैस सिलेंडर को बंद कर दें और फिर गैस सिलेंडर को खुली हवा वाली जगह पर रख दें ताकि गैस धीरे-धीरे खत्म हो जाए।