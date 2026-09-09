बुखार होने पर इन 5 संकेतों को न करें नजरअंदाज, हो सकती है गंभीर समस्या

अगर बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो यह चिंता का विषय हो सकता है।

यह संकेत दे सकता है कि आपकी स्थिति बिगड़ रही है, खासकर अगर आपको सीने में भारीपन या दर्द महसूस हो रहा हो।

ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करना सही नहीं है क्योंकि यह फेफड़ों की समस्या या किसी अन्य गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। सही समय पर चिकित्सा सहायता लेने से समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है।