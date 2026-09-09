संक्रमण से जुड़ी इन 5 समस्याओं को न करें नजरअंदाज, हो सकती है गंभीर स्थिति
क्या है खबर?
जब शरीर में संक्रमण होता है, तो यह कई बार सामान्य लगता है, लेकिन कुछ स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। संक्रमण के कुछ संकेत ऐसे होते हैं, जिन्हें अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। सही समय पर पहचान और इलाज से बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। आज हम आपको ऐसे पांच संकेतों के बारे में बताएंगे, जो यह दिखाते हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है और आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
#1
बुखार के साथ ठंड लगना या कंपकंपी होना
अगर बुखार के साथ आपको ठंड लग रही है या शरीर में कंपकंपी हो रही है, तो इसे हल्के में न लें। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि संक्रमण शरीर में तेजी से फैल रहा है।
यह समस्या अक्सर बैक्टीरिया या वायरस के कारण होती है, जो शरीर के तापमान को असामान्य रूप से बढ़ा देते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और सही जांच करवाएं।
#2
सांस लेने में परेशानी होना
अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो यह संक्रमण के गंभीर होने का संकेत हो सकता है। यह समस्या फेफड़ों में संक्रमण, गले में सूजन या अन्य कारणों से हो सकती है।
सांस की दिक्कत को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर सकता है।
इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताएं।
#3
तेज और लगातार सिरदर्द होना
अगर आपको तेज और लगातार सिरदर्द हो रहा है, तो इसे साधारण सिरदर्द समझकर नजरअंदाज न करें। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि संक्रमण सिर के आसपास के हिस्सों तक पहुंच गया है।
कई बार यह समस्या बुखार या शरीर में पानी की कमी के कारण भी हो सकती है। लेकिन अगर यह सिरदर्द लंबे समय तक बना रहे या अन्य लक्षणों के साथ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
#4
उल्टी या पेट खराब होना
अगर आपको बार-बार उल्टी हो रही है या पेट खराब हो रहा है, तो इसे हल्के में न लें। यह संक्रमण के गंभीर होने का संकेत हो सकता है।
यह समस्या पेट में संक्रमण, खराब खाना खाने या शरीर में विषैले तत्वों के कारण हो सकती है। बार-बार उल्टी से शरीर में पानी की कमी और कमजोरी हो सकती है, जो स्थिति को और गंभीर बना सकती है।
#5
चक्कर आना या थकावट महसूस होना
अगर आपको बार-बार चक्कर आ रहे हैं या थकावट महसूस हो रही है, तो इसे अनदेखा न करें।
यह इस बात का संकेत हो सकता है कि संक्रमण शरीर के अन्य हिस्सों में फैल रहा है या खून में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यह समस्या शरीर में पोषक तत्वों की कमी, बुखार या अन्य कारणों से भी हो सकती है।
इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें अपनी समस्या बताएं।