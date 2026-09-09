संक्रमण से जुड़ी समस्याओं को न करें नजरअंदाज

संक्रमण से जुड़ी इन 5 समस्याओं को न करें नजरअंदाज, हो सकती है गंभीर स्थिति

लेखन अंजली 11:32 am Sep 09, 202611:32 am

क्या है खबर?

जब शरीर में संक्रमण होता है, तो यह कई बार सामान्य लगता है, लेकिन कुछ स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। संक्रमण के कुछ संकेत ऐसे होते हैं, जिन्हें अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। सही समय पर पहचान और इलाज से बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। आज हम आपको ऐसे पांच संकेतों के बारे में बताएंगे, जो यह दिखाते हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है और आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।