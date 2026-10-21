जोड़ों से जुड़ी इन 5 समस्याओं को न करें नजरअंदाज, हो सकती है गंभीर बीमारी

अगर आपके हाथ-पैरों के जोड़ों में अकड़न महसूस हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह लक्षण इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जोड़ों में सूजन आ गई है या फिर कहीं से दबाव पड़ रहा है।

इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते इलाज किया जा सके और गंभीर समस्याओं से बचा जा सके। समय पर इलाज कराने से आपकी समस्या जल्दी ठीक हो सकती है।