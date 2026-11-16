ब्रेसिज पहनने के बाद मौखिक स्वास्थ्य को न करें नजरअंदाज, अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
दांतों की असामान्य स्थिति को ठीक करने के लिए ब्रेसिज का उपयोग किया जाता है। इन्हें कुछ समय तक पहनना पड़ता है। हालांकि, ब्रेसिज पहनने के बाद दांतों की देखभाल करना जरूरी है क्योंकि ब्रेसिज के कारण दांतों के बीच में खाना फंसने की संभावना अधिक रहती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप ब्रेसिज के बावजूद अपने मौखिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।
#1
रोजाना ब्रश करें
ब्रेसिज के साथ रोजाना दो बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुलायम से लेकर थोड़े सख्त बालों वाले टूथब्रश का इस्तेमाल करें।
अगर आपके दांतों के बीच में खाने की चीजें फंस जाती हैं तो उसे निकालने के लिए लकड़ी की चिप का इस्तेमाल न करें।
इसके बजाय दांतों के बीच से खाना निकालने के लिए विशेष धागे का इस्तेमाल करें। यह दांतों की सफाई में मदद कर सकता है। ब्रश करने का सही तरीका अपनाएं।
#2
माउथवॉश का करें इस्तेमाल
माउथवॉश एक तरल पदार्थ होता है, जो कीटाणुओं को मारने में मदद कर सकता है।
इसके इस्तेमाल से मुंह के किसी भी हिस्से तक ब्रश न पहुंच पाने पर भी दांतों को साफ किया जा सकता है।
रोजाना माउथवॉश का इस्तेमाल करने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है और दांतों की सफाई भी होती है।
हालांकि, माउथवॉश का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें।
#3
शक्कर युक्त चीजों से बनाएं दूरी
शक्कर युक्त चीजें खाने से दांतों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, खासकर जब आप ब्रेसिज पहन रहे हों।
दरअसल, शक्कर युक्त चीजों से कीटाणु पनपते हैं, जिससे दांतों में सड़न और कीड़ा लगने की संभावना बढ़ जाती है।
इसके अलावा आप ऐसी चीजें न खाएं, जिनमें बहुत अधिक खट्टा हो क्योंकि ये भी दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दांतों की सड़न से बचाव के तरीके अपनाएं।
#4
नियमित रूप से फ्लोराइड का इस्तेमाल करें
फ्लोराइड एक ऐसा तत्व है, जो दांतों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। ब्रेसिज वाले लोगों को नियमित रूप से फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट और माउथवॉश का इस्तेमाल करना चाहिए।
इसके अलावा दांतों की सफाई के लिए डॉक्टर से भी फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट और माउथवॉश का इस्तेमाल करने की सलाह लेनी चाहिए।
साथ ही दांतों की सफाई के लिए डॉक्टर से फ्लोराइड युक्त जेल का भी इस्तेमाल करने के लिए कहें।
#5
डॉक्टर से करवाएं चेकअप
ब्रेसिज वाले लोगों को हर महीने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए ताकि अगर किसी कारणवश दांतों को नुकसान पहुंचा हो तो समय रहते उसका इलाज हो जाए।
इसके अलावा डॉक्टर से चेकअप करवाने से आपको दांतों की सफाई और देखभाल से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी मिल सकती हैं।
इन जानकारियों को अपनाकर आप दांतों को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। साथ ही दांतों में किसी भी प्रकार की समस्या से बच सकते हैं।