ब्रेसिज पहनने के बाद मौखिक स्वास्थ्य को न करें नजरअंदाज, अपनाएं ये 5 तरीके

ब्रेसिज के साथ रोजाना दो बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुलायम से लेकर थोड़े सख्त बालों वाले टूथब्रश का इस्तेमाल करें।

अगर आपके दांतों के बीच में खाने की चीजें फंस जाती हैं तो उसे निकालने के लिए लकड़ी की चिप का इस्तेमाल न करें।

इसके बजाय दांतों के बीच से खाना निकालने के लिए विशेष धागे का इस्तेमाल करें। यह दांतों की सफाई में मदद कर सकता है। ब्रश करने का सही तरीका अपनाएं।