इमारत के गिरने पर ये 5 काम भूलकर भी न करें, जान बचाने के लिए जरूरी बातें
क्या है खबर?
हाल ही में कई जगहों पर इमारतों के गिरने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। ऐसी घटनाओं में घबराहट और गलत कदम उठाने से हालात और खराब हो सकते हैं। इमारत के गिरने पर क्या करना चाहिए और कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको ऐसी 5 जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
#1
मलबे के पास जाने से बचें
अगर आपके आस-पास कोई इमारत गिरती है, तो सबसे पहले उस जगह से दूर हो जाएं। मलबे के पास जाना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वहां और ज्यादा गिरावट होने का खतरा बना रहता है।
इसके अलावा मलबे के पास मौजूद टूटे हुए हिस्सों या भारी सामान से चोट लगने का डर भी रहता है। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को और दूसरों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाएं।
#2
घबराएं नहीं और शांत रहें
अगर आप किसी इमारत के गिरने की घटना में फंस गए हैं, तो घबराने के बजाय शांत रहना सबसे जरूरी है। घबराहट में गलत फैसले लेने से हालात और बिगड़ सकते हैं।
शांत रहने से आप अपनी ताकत बचा पाएंगे और सही तरीके से सोच सकेंगे। साथ ही बचाव दल को आपकी स्थिति समझने और मदद पहुंचाने में आसानी होगी।
याद रखें कि शांत रहकर ही आप खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#3
बचाव कार्य में रुकावट न डालें
जब कोई इमारत गिरती है, तो बचाव दल और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी मदद करना और उनके निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है।
अगर आप मलबे के पास हैं, तो वहां भीड़ न लगाएं और न ही खुद से बचाव कार्य में शामिल होने की कोशिश करें। इससे बचाव कार्य में बाधा आ सकती है और स्थिति और खराब हो सकती है।
उनकी बात ध्यान से सुनें और उनके काम में सहयोग करें।
#4
गैस और बिजली के कनेक्शन बंद कर दें
इमारत गिरने की स्थिति में गैस और बिजली के कनेक्शन तुरंत बंद कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर गैस लीक होने या बिजली के तारों से आग लगने का खतरा हो सकता है।
अगर आप सुरक्षित हैं और स्थिति नियंत्रण में है, तो यह सुनिश्चित करें कि गैस सिलेंडर और बिजली के स्विच बंद कर दिए गए हैं। इससे आप और आसपास के लोग सुरक्षित रह सकते हैं।
#5
खुद से बाहर निकलने की कोशिश न करें
अगर आप मलबे में फंस गए हैं, तो खुद से बाहर निकलने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे और ज्यादा खतरा हो सकता है।
ऐसी स्थिति में शांत रहें और अपनी मौजूदगी का संकेत देने के लिए आवाज करें या किसी वस्तु से आवाज करें। बचाव दल को अपनी स्थिति के बारे में बताने की कोशिश करें और उनकी मदद का इंतजार करें।
इस दौरान अपने आसपास की स्थिति का ध्यान रखें और खुद को शांत रखने की कोशिश करें।