इमारत के गिरने पर न करें ये काम

इमारत के गिरने पर ये 5 काम भूलकर भी न करें, जान बचाने के लिए जरूरी बातें

लेखन अंजली 01:31 pm Sep 08, 202601:31 pm

क्या है खबर?

हाल ही में कई जगहों पर इमारतों के गिरने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। ऐसी घटनाओं में घबराहट और गलत कदम उठाने से हालात और खराब हो सकते हैं। इमारत के गिरने पर क्या करना चाहिए और कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको ऐसी 5 जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।