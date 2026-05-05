गर्मियों के दौरान बच्चों को न कराएं इन 5 चीजों का सेवन, पड़ सकते हैं बीमार

गर्मियों में बच्चों को ऐसी चीजों का सेवन कराने से बचाना चाहिए, जो उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दरअसल, गर्मियों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होती है और ऐसे में कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बच्चों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन गर्मियों में बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है।

#1 जंक फूड बच्चों को जंक फूड का सेवन करने से बचाना चाहिए। यह न केवल मोटापा और शुगर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है, बल्कि इसकी वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन, भूख न लगना और पेट में दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। जंक फूड में अधिक कैलोरी होती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, बच्चों को पिज्जा, बर्गर, चिप्स और अन्य जंक फूड से दूर रखना जरूरी है।

#2 आइसक्रीम गर्मियों के दौरान आइसक्रीम का सेवन करना भले ही अच्छा लगता हो, लेकिन यह दांतों के लिए ठीक नहीं है। इसका कारण है कि आइसक्रीम में चीनी और चर्बी की मात्रा अधिक होती है, जो दांतों में कीड़ा लगने और दांतों की सड़न का कारण बन सकती है। इसके अलावा आइसक्रीम में मौजूद चर्बी और चीनी बच्चों के पेट में दर्द और गैस की समस्या भी पैदा कर सकती है।

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#3 सोडा और अन्य पेय सोडा और अन्य पेय में अधिक मात्रा में चीनी होती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इन पेय में मौजूद कृत्रिम फ्लेवर और रंग भी बच्चों के लिए नुकसानदायक होते हैं। इनकी वजह से बच्चों में मोटापा, शुगर और पेट की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा इन पेय में मौजूद एसिड दांतों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, बच्चों को इन पेय का सेवन करने से बचाना चाहिए।

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#4 तले हुए व्यंजन बच्चों को तले हुए व्यंजन, जैसे समोसा, कचौड़ी और पकोड़े आदि देने से भी बचना चाहिए। इनमें अधिक मात्रा में तेल होता है, जिससे बच्चों के शरीर में गर्मी बढ़ती है और कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तले हुए व्यंजनों का अधिक सेवन करने से बच्चों को कब्ज, पेट दर्द और गैस की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा इन व्यंजनों में मौजूद तेल और मसाले बच्चों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं।