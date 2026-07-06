ब्रश करने के तुरंत बाद न खाएं ये 5 चीजें, हो सकती है समस्या

#3

खट्टे फल या रस

ब्रश करने के बाद खट्टे फल या रस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खट्टे फलों में नींबू, संतरा और अंगूर आदि शामिल हैं, जिनमें खट्टा तत्व होता है, जो दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा खट्टे फलों के रस में मीठे की मात्रा भी अधिक होती है, जो दांतों को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती है। इसलिए ब्रश करने के बाद कम से कम 30 मिनट तक खट्टे फल या रस न पीएं।