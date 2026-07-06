ब्रश करने के तुरंत बाद न खाएं ये 5 चीजें, हो सकती है समस्या
क्या है खबर?
दांतों की सफाई के लिए रोजाना दो बार ब्रश करना जरूरी है। खासतौर से रात में सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है। हालांकि, ब्रश करने के बाद कुछ चीजें खाने से बचना चाहिए क्योंकि इनके सेवन से दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन ब्रश करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए।
#1
तीखी चीजें
अगर आप तीखी चीजें खाने के शौकीन हैं तो ब्रश करने के तुरंत बाद इनका सेवन न करें। दरअसल, तीखी चीजों में लाल मिर्च और लहसुन जैसे मसाले होते हैं, जो दांतों के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा तीखे खाद्य पदार्थों का सेवन दांतों में जलन और संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है। इसलिए तीखी चीजों का सेवन करने से पहले थोड़ी देर का इंतजार करें।
#2
गर्म या ठंडा पानी
अगर आप ब्रश करने के बाद कुछ गर्म या ठंडा पानी पीते हैं तो इसे भी छोड़ दें क्योंकि इससे दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। ब्रश करने के तुरंत बाद गर्म पानी पीने से दांतों में दरारें बन सकती हैं, जबकि ठंडा पानी पीने से दांतों में संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इससे दांतों में दर्द भी हो सकता है। इसलिए ब्रश करने के बाद कम से कम 30 मिनट तक गर्म या ठंडा पानी पीने से बचें।
#3
खट्टे फल या रस
ब्रश करने के बाद खट्टे फल या रस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खट्टे फलों में नींबू, संतरा और अंगूर आदि शामिल हैं, जिनमें खट्टा तत्व होता है, जो दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा खट्टे फलों के रस में मीठे की मात्रा भी अधिक होती है, जो दांतों को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती है। इसलिए ब्रश करने के बाद कम से कम 30 मिनट तक खट्टे फल या रस न पीएं।
#4
शराब और तंबाकू
अगर आप शराब और तंबाकू का सेवन करते हैं तो ब्रश करने के बाद इनका भी सेवन न करें। ब्रश करने के बाद शराब पीने से दांतों की ऊपरी परत कमजोर हो सकती है, जिससे दांत संवेदनशील हो सकते हैं, वहीं तंबाकू से दांत पीले पड़ सकते हैं और मुंह का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए ब्रश करने के बाद कम से कम 30 मिनट तक शराब और तंबाकू का सेवन करने से बचें।
#5
कॉफी
कॉफी में मौजूद कैफीन दांतों की सुरक्षा करने वाली परत को कमजोर कर सकता है और इससे दांतों में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा कॉफी के कारण दांत पीले भी पड़ सकते हैं। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट कॉफी पीते हैं या रोजाना दिन में कई बार कॉफी पीते हैं तो कॉफी बनाने के लिए पानी में चीनी और दूध मिलाते हैं, लेकिन इसके बाद भी ब्रश करने के तुरंत बाद काफी पीने से बचें।