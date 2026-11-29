टखने में चोट लगने के तुरंत बाद न करें ये 5 काम, हो सकती है समस्या
क्या है खबर?
टखने में चोट लगना एक आम समस्या है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ गलतियां आपके स्वास्थ्य को और खराब कर सकती हैं। अगर सही समय पर और सही तरीके से इलाज न किया जाए तो यह समस्या गंभीर हो सकती है। आइए हम आपको टखने में चोट लगने के बाद क्या-क्या नहीं करना चाहिए ताकि आप जल्दी ठीक हो सकें और भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बच सकें।
#1
बर्फ का उपयोग न करें
टखने में चोट लगने के तुरंत बाद बर्फ का उपयोग करने से बचें। यह आमतौर पर एक पुरानी सलाह है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होती।
बर्फ लगाने से सूजन कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक इसे लगाने से खून का बहाव प्रभावित हो सकता है और दर्द बढ़ सकता है।
इसके बजाय आप ठंडे पानी का उपयोग कर सकते हैं या डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं।
#2
प्रभावित हिस्से पर दबाव न डालें
चोट के बाद प्रभावित हिस्से पर दबाव डालना भी गलत है। कई लोग चोट लगने पर तुरंत चलने या खड़े होने की कोशिश करते हैं, जिससे समस्या बढ़ सकती है।
आपको आराम करना चाहिए और प्रभावित हिस्से को सहारा देने वाले बैंडेज या पट्टी का उपयोग करना चाहिए।
इसके अलावा अगर दर्द अधिक हो रहा हो तो डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह अनुसार उपचार करें।
#3
दर्द न सहें
कई लोग यह सोचते हैं कि दर्द सहना जरूरी है और इससे समस्या खुद-ब-खुद ठीक हो जाएगी। यह भी एक बड़ी गलती है।
दर्द का अधिक होना यह संकेत देता है कि आपकी चोट गंभीर हो सकती है और आपको तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।
दर्द को नजरअंदाज करने से स्थिति और खराब हो सकती है और आपको लंबे समय तक परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह अनुसार उपचार करें।
#4
खुद से इलाज करने की कोशिश न करें
अक्सर लोग चोट लगने पर खुद ही इलाज करने लगते हैं जैसे कि दर्द निवारक दवा लेना या घरेलू उपाय अपनाना।
यह सही नहीं है क्योंकि गलत इलाज से समस्या बढ़ सकती है और आपको अधिक परेशानी हो सकती है।
हमेशा विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही इलाज करवाना चाहिए ताकि जल्दी ठीक हो सकें और भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बच सकें। सही उपचार से आप जल्द ही ठीक हो सकते हैं।
#5
आराम न करें
कुछ लोग सोचते हैं कि आराम करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि आराम करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल भी हिलें-डुलें नहीं।
हल्की गतिविधियां जैसे कि पैरों की हल्की स्ट्रेचिंग या घूमना फायदेमंद हो सकता है।
इससे खून का बहाव बढ़ता है और सूजन कम होती है। इसके अलावा आप डॉक्टर द्वारा बताई गई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे आपकी चोट जल्दी ठीक होगी।