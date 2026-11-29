अक्सर लोग चोट लगने पर खुद ही इलाज करने लगते हैं जैसे कि दर्द निवारक दवा लेना या घरेलू उपाय अपनाना।

यह सही नहीं है क्योंकि गलत इलाज से समस्या बढ़ सकती है और आपको अधिक परेशानी हो सकती है।

हमेशा विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही इलाज करवाना चाहिए ताकि जल्दी ठीक हो सकें और भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बच सकें। सही उपचार से आप जल्द ही ठीक हो सकते हैं।