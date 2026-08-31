बाढ़ के दौरान ये 5 काम न करें, हो सकता है खतरनाक
क्या है खबर?
बाढ़ एक प्राकृतिक विपत्ति है, जो मानव जीवन और संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। इस दौरान कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उनकी स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। इन बातों का ध्यान रखकर आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
बाढ़ के पानी में न जाएं
बाढ़ के पानी में कभी न जाएं, चाहे स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो। बाढ़ का पानी बहुत गंदा होता है और इसमें कई प्रकार के कीटाणु होते हैं, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसके अलावा बाढ़ के पानी में छिपे हुए खतरनाक चीजें भी हो सकती हैं, जो आपको चोट पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमेशा ऊंचे स्थान पर ही रहें और किसी भी तरह के जोखिम से बचें।
#2
बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें
बाढ़ के दौरान बिजली के उपकरणों का उपयोग करना बहुत खतरनाक हो सकता है।
अगर आपके घर में बाढ़ का पानी घुस जाए तो तुरंत बिजली बंद कर दें और किसी भी उपकरण का उपयोग न करें। इससे करंट लगने का खतरा रहता है इसलिए सावधानी बरतें।
इसके अलावा अगर आप किसी राहत शिविर में हैं तो वहां भी बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें और निर्देशों का पालन करें ताकि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
#3
जंगली जानवरों से दूर रहें
बाढ़ के दौरान जंगली जानवर भी अपने निवास स्थान से भागकर नए क्षेत्रों में आ जाते हैं।
ऐसे समय पर आपको जंगली जानवरों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वे आपके लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर अगर आप किसी राहत शिविर में हैं तो वहां भी जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और किसी भी अनजान जानवर से दूरी बनाए रखें ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे।
#4
सोशल मीडिया का सही उपयोग करें
सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से बचें। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकारी घोषणाओं और समाचार चैनलों पर ध्यान दें। इससे आपको सही स्थिति का पता चलेगा और आप सही निर्णय ले सकेंगे।
सोशल मीडिया पर फैली गलत खबरों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। इससे आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं।
#5
बचाव दल की बात मानें
अगर बचाव दल आपके क्षेत्र में आकर आपको किसी सुरक्षित स्थान पर जाने को कहता है तो तुरंत मान जाएं।
उनकी सलाह पर अमल करना आपके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि वे अनुभवी होते हैं और उनकी जानकारी और अनुभव आपके जीवन को बचा सकते हैं।
इन बातों का ध्यान रखकर आप बाढ़ के दौरान सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी जान-माल की रक्षा कर सकते हैं।