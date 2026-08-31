बाढ़ के दौरान न करें ये काम

बाढ़ के दौरान ये 5 काम न करें, हो सकता है खतरनाक

लेखन अंजली 12:09 pm Aug 31, 202612:09 pm

क्या है खबर?

बाढ़ एक प्राकृतिक विपत्ति है, जो मानव जीवन और संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। इस दौरान कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उनकी स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। इन बातों का ध्यान रखकर आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।