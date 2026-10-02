सोने से पहले ये 5 काम न करें, नींद हो सकती है खराब
क्या है खबर?
अच्छी नींद के लिए सोने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर अगर आप रोजाना देर रात तक काम करते हैं या किसी कारणवश सोने में परेशानी होती है तो यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको सोने से पहले बचना चाहिए क्योंकि इनसे नींद में बाधा पड़ सकती है और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
#1
सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करना
सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना एक आम गलती है।
यह आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है क्योंकि मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आपकी आंखों पर बुरा असर डालती है। इससे नींद में खलल पड़ सकता है और आप जल्दी सो नहीं पाते।
इसके अलावा मोबाइल पर काम करने से मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, जिससे आपकी नींद और भी खराब हो सकती है। इसलिए सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल न करें।
#2
चाय या कॉफी का सेवन करना
सोने से पहले चाय या कॉफी जैसे पेय पदार्थों का सेवन करना भी गलत है।
इनमें एक ऐसा तत्व होता है जो आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है और आपको सोने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इनका सेवन रात में करने से बचें। इसके बजाय आप हर्बल चाय या दूध का सेवन कर सकते हैं, जो नींद को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
#3
भारी खाना खाना
सोने से पहले भारी खाना खाने से भी बचना चाहिए। भारी खाना पाचन क्रिया पर बुरा असर डाल सकता है, जिससे नींद में खलल पड़ सकता है।
रात में हल्का और पौष्टिक खाना खाएं, जैसे कि दाल-चावल या सब्जियों का सूप। इससे आपका पाचन तंत्र सही रहता है और नींद भी अच्छी आती है।
इसके अलावा हल्का खाना खाने से आपको रात में आरामदायक नींद मिल सकती है और सुबह ताजगी महसूस होगी।
#4
स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना
सोने से पहले किसी भी तरह की स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना भी गलत आदत है। टीवी देखना, कंप्यूटर पर काम करना या मोबाइल फोन चलाना इन सभी चीजों से दूरी बनाकर रखें।
इससे आपकी आंखों पर दबाव पड़ता है और नींद में खलल पड़ सकता है।
इसके बजाय आप किताब पढ़ सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं, जो आपकी आंखों को आराम देगा और आपको शांत करेगा। इससे आपकी नींद भी बेहतर होगी।
#5
तनाव लेना
सोने से पहले किसी भी तरह का तनाव लेना भी गलत है। काम या परिवार की चिंता न करें और खुद को शांत रखें। गहरी सांस लें और सकारात्मक सोचें ताकि आपका मन शांत रहे और आप अच्छी तरह सो सकें।
इससे न केवल आपकी नींद बेहतर होगी बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरेगा।
इसके अलावा आप ध्यान या हल्का संगीत सुन सकते हैं, जो आपके मन को शांति देगा और नींद को बढ़ावा देगा।