सोने से पहले न करें ये काम

सोने से पहले ये 5 काम न करें, नींद हो सकती है खराब

लेखन अंजली 07:08 pm Oct 02, 202607:08 pm

क्या है खबर?

अच्छी नींद के लिए सोने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर अगर आप रोजाना देर रात तक काम करते हैं या किसी कारणवश सोने में परेशानी होती है तो यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको सोने से पहले बचना चाहिए क्योंकि इनसे नींद में बाधा पड़ सकती है और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।