बिजली का झटका लगने के बाद न करें ये 5 काम, होगा नुकसान
क्या है खबर?
बिजली का झटका लगना एक गंभीर स्थिति है और इससे तुरंत सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। झटका लगने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना आपके जीवन को बचा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको बिजली का झटका लगने के बाद नहीं करना चाहिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो सकें। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं।
#1
झटके के बाद पानी न पिएं
बिजली का झटका लगने के बाद तुरंत पानी पीने से बचें। ऐसा करने से आपके शरीर में करंट का असर बढ़ सकता है और आपकी स्थिति बिगड़ सकती है।
अगर आपको बहुत प्यास लगी है तो थोड़ी देर बाद नारियल पानी का सेवन करें।
इसके अलावा आप तरबूज का रस भी ले सकते हैं। इनसे न केवल आपकी प्यास बुझ जाएगी, बल्कि शरीर को ठंडक भी मिलेगी और जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी।
#2
मोबाइल का इस्तेमाल न करें
बिजली का झटका लगने के तुरंत बाद मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें। खासकर अगर आप मोबाइल चार्ज कर रहे हों तो इसे तुरंत बंद कर दें।
मोबाइल का इस्तेमाल करने से करंट का असर बढ़ सकता है और आपकी स्थिति बिगड़ सकती है।
इसके अलावा अगर आपके हाथों पर पानी या कोई गीला पदार्थ लगा हो तो मोबाइल का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे भी करंट का खतरा बढ़ जाता है।
#3
डॉक्टर से मिलना न टालें
अगर आपको बिजली का झटका लगा है तो डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। कई लोग झटका लगने के बाद घर पर ही आराम करते रहते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। डॉक्टर आपकी स्थिति का सही आकलन कर सकता है और सही इलाज दे सकता है।
इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं ताकि आपको सही उपचार मिल सके और आप जल्दी ठीक हो सकें। अपनी सुरक्षा को कभी हल्के में न लें।
#4
किसी अन्य उपकरण का इस्तेमाल करने से बचें
झटका लगने के बाद किसी अन्य बिजली के उपकरण जैसे पंखा, लाइट आदि का इस्तेमाल करने से बचें। ऐसा करने से करंट का खतरा बढ़ सकता है और आपकी स्थिति बिगड़ सकती है।
अगर जरूरी हो तो पहले बिजली काट दें और फिर उपकरणों का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा अगर आपको किसी उपकरण की मरम्मत करनी हो तो पहले उसे बंद कर दें और बिजली की सप्लाई काट दें ताकि कोई खतरा न रहे।
#5
खुद से इलाज करने की कोशिश न करें
झटका लगने के बाद खुद से इलाज करने की कोशिश न करें। कई लोग तुरंत घरेलू उपाय अपनाने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है।
सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि वह सही उपचार दे सके और आपको जल्द ही ठीक कर सके।
इन 5 बातों का ध्यान रखकर आप बिजली का झटका लगने पर सुरक्षित रह सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं।